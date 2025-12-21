Robo un auto con una niña dentro, atropelló y fue interceptado por vecinos



Un grave incidente ocurrió este sábado en horas de la tarde en Trelew, cuando vecinos interceptaron a un hombre y le dieron una golpiza, acusado de robar un auto con una niña dentro y darse a la fuga atropellando a un joven.

El joven de 20 años atropellado en calle Michael Jones, sufrió lesiones leves y denunció el hecho.

El rodado, se encontraba estacionado, fue apropiado por el joven, dentro se encontraba una menor que fue arrojada por el sujeto para huir.

Tras la fuga a unos 200 metros, atropelló a un trabajador que se dirigía a su casa, provocándole distintas lesiones, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital.

El individuo pierde el control del rodado, y un grupo de vecinos le propinaron una golpiza, hasta que intervino la policía y lo puso en custodia.