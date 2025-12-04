

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que el inicio de la operación militar especial fue una respuesta de Moscú para poner fin a “una guerra que Occidente desencadenó utilizando a ucranianos y nacionalistas”. Putin formuló estas declaraciones en una entrevista que publicó este jueves India Today y recogió el sitio Actualidad RT.

Donbass

El mandatario aseguró que su país liberará la región de Donbass bajo cualquier circunstancia: “O liberamos estos territorios por la fuerza, o las tropas ucranianas los abandonan y dejan de matar gente allí”. En este sentido, recordó que durante ocho años, Rusia no reconoció a las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk.

«Esas republicas habían declarado su independencia, pero nosotros intentábamos construir relaciones entre el resto de Ucrania y estas repúblicas. Cuando comprendimos que era imposible, que simplemente estaban siendo destruidas, nos vimos obligados a reconocerlas. Y no simplemente reconocerlas como parte de su territorio, sino dentro de las fronteras administrativas que existían en la época soviética y, más tarde, durante la época de la Ucrania independiente”, detalló Putin. El presidente ruso continuó: “Inmediatamente dijimos a Ucrania, a las tropas ucranianas: ‘La gente no quiere vivir con ustedes. Acudieron al referéndum y votaron por la independencia. Retiren sus tropas y no habrá acción militar’. No, prefieren la guerra”.

Asuntos pendientes

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que aún quedan asuntos pendientes en relación con el plan de paz para Ucrania tras su reunión con enviados estadounidenses en el Kremlin. “Hubo algunos desacuerdos y los discutimos, pero es una tarea difícil”, declaró Putin en una entrevista con India Today el jueves, citada por TASS.

Putin afirmó que las conversaciones eran necesarias y concretas, y añadió que los Estados Unidos propuso 27 puntos, divididos en cuatro paquetes para su discusión. Cada punto del plan de paz fue revisado durante la reunión de aproximadamente cinco horas, según Putin.

Se refirió a Trump

La administración Trump asumió “una tarea y una misión difíciles” para alcanzar un acuerdo unánime sobre el conflicto ucraniano, afirmó Putin. El presidente de Rusia y el enviado especial presidencial estadounidense, Steve Witkoff, mantuvieron una reunión que finalizó pasada la medianoche del miércoles.

El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, describió la reunión como “extremadamente útil, constructiva y muy informativa”. Añadió que ambas partes revisaron documentos previamente entregados por Estados Unidos y acordaron no revelar la esencia de las conversaciones, sintetizó toda la información procedente de Moscú un cable de la agencia de noticias Xinhua.