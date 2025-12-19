Rusia está dispuesta y tiene voluntad de poner fin al conflicto en Ucrania mediante medios pacíficos, advirtió hoy el presidente Vladimir Putin.

“Somos conscientes de ciertas señales que indican que Kiev está dispuesta a entablar algún tipo de diálogo”, declaró Putin durante una rueda de prensa.

Además, agregó: “Estamos igualmente preparados y comprometidos para resolver este conflicto de forma pacífica. Esto debe basarse en los principios que expuse en junio del año pasado en el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, junto con la eliminación de las causas originales que precipitaron esta crisis”.

Putin señaló también que Rusia aún no vio ningún indicio de que Ucrania esté preparada para discutir la cuestión territorial, según indicó en una conferencia transmitida por Xinhua y a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Durante la rueda de prensa, Putin destacó las ventajas de Rusia en el campo de batalla, afirmando que las tropas rusas avanzan a lo largo de toda la línea de contacto, mientras que las fuerzas ucranianas se retiran.

El equilibrio en el campo de batalla se inclinó decisivamente a favor de Rusia después de que las tropas ucranianas fueron expulsadas de la región rusa de Kursk, añadió.