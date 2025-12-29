Presuntos testaferros de Toviggino declaran ante el juez por la polémica mansión
Los presuntos testaferros de Pablo Toviggino declaran hoy ante el juez Marcelo Aguinsky por la polémica mega mansión en Villa Rosa, Pilar.
Se trata de Luciano Pantano y Ana Conte, madre e hijo, ambos integrantes de la sociedad Real Central SRL.
Las testimoniales se llevan a cabo este lunes por videollamada y primero será el turno de Pantano a las 11.00, mientras que Conte declara a las 12.00, conforme a la información dada a conocer a la Agencia Noticias Argentinas.
El juez buscará establecer cómo es que adquirieron dicha vivienda si Pantano es monotributista y Conte jubilada, sumado a saber si están involucrados con el número dos de Claudio “Chiqui” Tapia, Toviggino.
En las últimas horas también se dio a conocer que la Justicia de Estados Unidos investiga extrañas operaciones financieras realizadas en la sede de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en Miami.
Se estima que cerca de US$42 millones fueron depositadas en cuatro sociedades constituidas en Miami que no tienen empleados, ni actividad comercial declarada, según el medio La Nación.