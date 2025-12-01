CHILE - PLAN BINACIONAL - TURISMO

Presentaron el Plan Binacional de Turismo Chile–Argentina

En el Centro Cultural Esquel Melipal se llevó a cabo la presentación oficial de presentación del Plan Binacional de Turismo Chile–Argentina: Integración Estratégica para el Desarrollo Sostenible en la Región de Los Lagos. El acto contó con la presencia de autoridades de ambos países.
Del encuentro participaron los intendentes de Esquel y Trevelin, Matías Taccetta y Héctor Ingram; el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; así como referentes institucionales y representantes turísticos de la región de Los Lagos, Chile.

Detalles de la iniciativa

El plan tiene como objetivo avanzar en el desarrollo conjunto de productos turísticos, fortaleciendo la integración bilateral y consolidando una oferta complementaria entre ambos territorios.
La iniciativa incluye la unificación de criterios de promoción, estrategias de comunicación y acciones orientadas a potenciar el movimiento turístico fronterizo.
Asimismo, se acordó continuar impulsando este trabajo colaborativo a lo largo del próximo año, promoviendo un esquema de desarrollo sostenible, articulado y orientado al crecimiento del sector turístico en beneficio de ambas regiones.

