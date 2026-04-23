Jurado popular declaró culpables a personas que tuvieron cautivo a un peón rural



Los hechos ocurrieron en Paso de Indios entre fines del 2002 y mediados del 2023. Ahora un jurado popular declaró que una mujer y su hijo son culpables de haberlo encerrado y maltratado durante varios meses

Con un veredicto de culpabilidad finalizó hoy en Trelew el debate oral y público con la participación de jurados populares en una causa donde dos personas fueron acusadas del delito de reducción a la servidumbre y lesiones leves en perjuicio de un septuagenario, en la localidad de Paso de Indios.

Minutos antes de las 16:30 de este jueves 23 de abril, las doce personas que integraron el tribunal dieron a conocer su decisión. Tras el control del acta de deliberación por parte del Juez técnico, Dr. Gustavo Castro, el presidente del jurado dio lectura al veredicto que determinó la responsabilidad de Marta Beatriz Caucamán como culpable del delito de reducción a la servidumbre en concurso ideal con lesiones leves en carácter de autora, como así también de Juan José Ovejero –hijo de la anterior- como culpable, por el mismo delito pero en carácter de participe primario, ambos conforme a la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal.

Ambas personas fueron halladas penalmente responsables por los hechos descriptos por la acusación, los cuales ocurrieron entre el mes de diciembre de 2022 hasta agosto de 2023 y en perjuicio de Adolfo Yancamil, una persona de 74 años de edad al momento de iniciarse las circunstancias que fueron motivo de investigación.