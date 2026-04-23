Calculan que se necesitarán más de 71 millones de dólares para reconstruir Palestina



Un informe de la ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial señala que las agujas del desarrollo en Gaza han vuelto 77 años atrás. Los sectores más gravemente afectados: vivienda, salud, educación, comercio y agricultura. La urgencia es inmediata: 26,300 millones deben movilizarse en los próximos 18 meses para poner en marcha los servicios vitales.

Después de dos años de guerra en Gaza, la factura es vertiginosa: serán necesarios 71,400 millones de dólares en diez años para reconstruir el enclave palestino, según un informe de la Unión Europea, la ONU y el Banco Mundial.

La urgencia es inmediata: 26,300 millones deben movilizarse en los próximos 18 meses para poner en marcha los servicios vitales, reconstruir las infraestructuras devastadas y reactivar una economía paralizada. Una tarea colosal, a la altura de la magnitud de la destrucción y la crisis humanitaria.

Más allá de la estimación global de las necesidades de reconstrucción, el informe detalla también la magnitud de los daños causados por el conflicto, que se calculan en 35,200 millones de dólares. Las pérdidas económicas se evalúan en 22,700 millones de dólares, lo que eleva el importe total estimado de los efectos del conflicto sobre los bienes materiales a 57,900 millones de dólares.

La destrucción es masiva

El informe no se limita a las pérdidas financieras globales y precisa también los sectores más gravemente afectados: vivienda, salud, educación, comercio y agricultura. Cerca de 372.000 viviendas han sido destruidas o dañadas; más de la mitad de los hospitales están fuera de servicio; la práctica totalidad de las escuelas han sido destruidas o dañadas; y la economía de Gaza se ha contraído un 85%.

Más allá de la constatación de los daños, el informe jerarquiza las necesidades de reconstrucción por sectores. La vivienda encabeza la lista con 16,200 millones de dólares.

Le siguen la agricultura y el sistema alimentario (10,500 millones de dólares), la salud (10.000 millones de dólares) y el comercio y la industria (9000 millones de dólares). Estos sectores representan conjuntamente casi dos tercios de las necesidades totales de reconstrucción y constituyen las «prioridades más urgentes», según el documento.

En el plano geográfico, las gobernaciones de Gaza y del norte de Gaza han sufrido los daños más importantes. En comparación con los conflictos de 2014 y 2021, el nivel de destrucción en la Franja de Gaza es de una magnitud completamente diferente.

El reloj de Gaza vuelve 77 años atrás

Si los daños se concentran en ciertas zonas, el informe amplía la constatación a los efectos humanos en el conjunto de la Franja de Gaza. Pone de manifiesto el impacto catastrófico sobre el desarrollo humano en todo el enclave palestino, cuyo retroceso se estima en 77 años. Alrededor de 1,9 millones de personas han sido desplazadas, a menudo en múltiples ocasiones, y más del 60% de la población ha perdido su vivienda.

Casi tres cuartas partes de la población activa de Gaza antes del conflicto han perdido su empleo, lo que ha dado lugar a una tasa de empleo del 9,3%. Esta situación, combinada con la pérdida de empleo en Cisjordania, ha provocado una caída de trece puntos porcentuales de la tasa combinada para Cisjordania y Gaza, situándola entre las más bajas de la base de datos del Banco Mundial.

Ante el colapso del empleo, el documento detalla las prioridades inmediatas de recuperación: la lucha contra la inseguridad alimentaria, las necesidades de protección social, las cuestiones de acceso a la vivienda, la reanudación de la educación, así como el apoyo en salud mental y psicosocial a las poblaciones.

Necesidad de un acceso humanitario sin trabas

El informe también identifica varias otras urgencias inmediatas, como la reanudación de los servicios básicos (salud, agua, saneamiento e higiene) y la retirada de escombros. Los costes de retirada y gestión de más de 68 millones de toneladas de escombros ascienden por sí solos a más de 1,7 mil millones de dólares.

Estas prioridades operativas inmediatas presuponen, sin embargo, condiciones de seguridad y humanitarias mínimas. Según la ONU y sus socios, un alto el fuego duradero y una seguridad adecuada son condiciones mínimas. «Un acceso humanitario sin trabas debe ser el fundamento de la recuperación», insiste el informe, señalando que la libre circulación de personas y bienes dentro y entre Gaza y Cisjordania es esencial.

«La comunidad internacional debe movilizar recursos de manera específica, secuencial y coordinada, y todos los obstáculos al despliegue de la experiencia y los equipos deben levantarse rápidamente», concluye el informe.