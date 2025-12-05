BASQUET - GIMNASIA Y ESGRIMA DE COMODORO RIVADAVIA - LIGA NACIONAL DE BÁSQUET

Por la Liga Nacional de Básquet, Gimnasia recibe a Peñarol en el Socios Fundadores

Esta noche, desde las 21.30 horas, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, recibirá a Peñarol de Mar del Plata en el Estadio Socios Fundadores en el marco de una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet.

Fabricio Vito, Fernando Sampietro y Romina Morales serán los jueces del encuentro que marcará su 126° cruce entre sí, récord que registra 65 victorias para Peñarol y 61 triunfos para Gimnasia.

 

«El Verde» va despidiendose como local

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia disputará sus últimos compromisos del año en la Liga Nacional en condición de local: el primero de ellos será frente a Peñarol de Mar del Plata en la noche de este viernes.

El conjunto patagónico vuelve a presentarse ante su gente tras la gira por la provincia de Buenos Aires, donde los dirigidos por Pablo Favarel sumaron dos triunfos (frente a Racing de Chivilcoy y Argentino de Junín) y una caída ante Ferro Carril Oeste en el Héctor Etchart por 84-72. En el último encuentro se destacó Marcos Chacón, con 13 puntos.

Por su parte, Peñarol llega a Comodoro con la misión de reencontrarse con la victoria, luego de la derrota sufrida como local frente a Oberá Tenis Club por 87-71, en la que Agustín Pérez fue la figura del Milrayitas con 24 puntos.

 

Cómo fue el último juego entre sí

La última vez que se enfrentaron fue el 1 de abril de este año en Socios Fundadores, con triunfo de los chubutenses por 88-86.

Marcus Thomas fue el goleador con 25 puntos, mientras que Kenneth Horton aportó 18 unidades para el Mens Sana.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

TERMÓMETROS

Etiquetas: lla, lorena villaverde, Senado

Villaverde dio un paso al costado
Etiquetas: karina milei, lla

Karina Milei en La Feliz
Etiquetas: diputados, lla, pases

LLA sigue sumando

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: allanamientos, Comarca Andina, Policía de Chubut

Desarticulan una red de actividad forestal ilegal en la Comarca Andina
Etiquetas: bono, deuda, Luis Caputo

Argentina vuelve al mercado de capitales con un bono para pagar deuda
Etiquetas: brigadistas, Comarca Andina, el turbio, incendio forestal

Intenso operativo para controlar el incendio forestal en la zona de El Turbio