Por la Liga Nacional de Básquet, Gimnasia recibe a Peñarol en el Socios Fundadores

Esta noche, desde las 21.30 horas, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, recibirá a Peñarol de Mar del Plata en el Estadio Socios Fundadores en el marco de una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet.

Fabricio Vito, Fernando Sampietro y Romina Morales serán los jueces del encuentro que marcará su 126° cruce entre sí, récord que registra 65 victorias para Peñarol y 61 triunfos para Gimnasia.

«El Verde» va despidiendose como local

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia disputará sus últimos compromisos del año en la Liga Nacional en condición de local: el primero de ellos será frente a Peñarol de Mar del Plata en la noche de este viernes.

El conjunto patagónico vuelve a presentarse ante su gente tras la gira por la provincia de Buenos Aires, donde los dirigidos por Pablo Favarel sumaron dos triunfos (frente a Racing de Chivilcoy y Argentino de Junín) y una caída ante Ferro Carril Oeste en el Héctor Etchart por 84-72. En el último encuentro se destacó Marcos Chacón, con 13 puntos.

Por su parte, Peñarol llega a Comodoro con la misión de reencontrarse con la victoria, luego de la derrota sufrida como local frente a Oberá Tenis Club por 87-71, en la que Agustín Pérez fue la figura del Milrayitas con 24 puntos.

Cómo fue el último juego entre sí

La última vez que se enfrentaron fue el 1 de abril de este año en Socios Fundadores, con triunfo de los chubutenses por 88-86.

Marcus Thomas fue el goleador con 25 puntos, mientras que Kenneth Horton aportó 18 unidades para el Mens Sana.