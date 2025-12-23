CHINA - MINA DE CARBÓN - TRAGEDIA

Mueren cinco trabajadores en China al quedarse atrapados en una mina de carbón inundada

Cinco personas quedaron atrapadas y murieron luego de que una mina de carbón se inundara en la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China, informaron autoridades locales.
El hecho ocurrió alrededor de las 04:30 hora local en la mina Datonggou, operada por Heilongjiang Fengyuan Mining Co., Ltd., en la ciudad de Jixi, según informó el departamento de publicidad municipal.
Las autoridades establecieron un centro de mando conjunto para coordinar las tareas de rescate y continúan las operaciones de búsqueda en el yacimiento, mientras se investigan las causas de la inundación.

OPINIÓN

El desafío ontológico de la Natividad a la razón posmoderna

El desafío ontológico de la Natividad a la razón posmoderna

TERMÓMETROS

Etiquetas: Carlos Linares, HORACIO MARÍN, YPF

Linares cargó contra Marín
Etiquetas: lorena villaverde, Martín Soria

Soria no se olvidó de Villaverde
Etiquetas: Nicolás Márquez, victoria villarruel

Villarruel cruzó al biógrafo de Milei

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: muerte, Policía de Chubut, puerto madryn

Muere un joven al caer de un edificio en Puerto Madryn
Etiquetas: TRELEW, trigemelas

Nacieron las trigemelas de Trelew
Etiquetas: Atropello, Comodoro Rivadavia, Muerto

Falleció el hombre de 97 años atropellado en Comodoro Rivadavia