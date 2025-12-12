CARLOS PRESTI - CÓRDOBA - JAVIER MILEI

Milei toma juramento a Presti y viaja a Córdoba


El presidente Javier Milei le tomará juramento al teniente general del Ejército argentino, Carlos Presti, al frente del Ministerio de Defensa y por la tarde viajará a la provincia de Córdoba.

Por la tarde, el Presidente participará del “Tour de la Gratitud” con un nuevo desembarco en la provincia de Córdoba, donde volverá a encontrarse con sus votantes tras el triunfo electoral del 26 de octubre.

A las 18, estará al frente de una procesión junto a la militancia por uno de los barrios más populares de la capital de la provincia. Lo hará secundado por la menor de los Milei y Martín Menem camino al desafío por la reelección presidencial del 2027

Del macartismo a la cultura apolítica posmoderna

