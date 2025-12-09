Maxi Jonas galardonado como «Mejor cámara 2025»



Reconocimiento internacional para el fotógrafo de Puerto Madryn, Maxi Jonas, al recibir el premio Best Camerawork 2025 en los Global South Video News Awards, entregados en la Cumbre BRIDGE en Emiratos Árabes Unidos.

Jonas viajó a recibir su premio, entre 3.000 reporteros de todo el mundo. «Estoy muy contento y sorprendido de a dónde puede llegar todo lo que generamos», expresó tras la ceremonia.

Los Global South Video News Awards destacan trabajos que amplifican las perspectivas del Sur Global y ponen en valor historias poco contadas o directamente pasadas por alto. La edición 2025 incluyó cuatro categorías, entre las cuales estaba Best Camerawork, otorgado a Jonas por su excelencia técnica y composición artística.