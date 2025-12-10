Mañana se cumplen dos meses de la desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales



Este jueves 11 de diciembre, se cumplirán dos meses de la desaparición de Pedro Kreder (80) y Juana Morales (69 ) en Comodoro Rivadavia.

Hasta ahora no existen pruebas concretas acerca del lugar de la desaparición, a pesar de que el vehículo en que viajaban se encontró en la zona de Rocas Coloradas.

Tras semanas de intensa búsqueda, se interrumpió la tarea diaria y las familias cuestionan la entrega de resultados en los peritajes que se realizaron en el vehículo hallado en una alejada zona de pesca. Claudia Kreder, hija de Pedro, denunció que las pericias claves aún no fueron entregadas, lo que alimenta la incertidumbre y el enojo ante la falta de resultados. “Estamos como el primer día, no hay absolutamente nada nuevo”, lamentó ante la falta de datos que permitan comprender qué ocurrió con la pareja después de que su camioneta apareciera abandonada en una zona de difícil acceso.

Uno de los puntos más sensibles para la familia tiene que ver con la falta de resultados en las pericias solicitadas. “Todavía se está esperando el resultado del ADN. Fijate el tiempo que ha pasado y ese resultado no está”, advirtió Claudia.

“La semana pasada no hubo búsqueda. Antes nos llamaban todos los días y ahora somos nosotras las que tenemos que llamar para preguntar si hay novedades», afirmó la hija del hombre desaparecido, quien teme que se abandone por completo las tareas para hallar a la pareja.