«Las Leonas» vencieron a Alemania en el inicio de la Pro League de hockey

La Selección Argentina femenina de hockey, conocidas como «Las Leonas», vencieron a su par de Alemania por 1-0 a Alemania en el primer partido de la primera ventana correspondiente a la temporada 2025/26 de la FIH Pro League, llevado a cabo en Santiago del Estero.

Agustina Gorzelany logró abrir el marcador para el cuadro albiceleste en el primer cuarto para arrancar con buen pie su andadura en el certamen.

Gram comienzo para las argentinas

El combinado nacional logró imponerse por la mínima ante un seleccionado germano que llegaba muy desgastado producto de la derrota por 2-0 ante Países Bajos, el pasado martes en el estreno de ambos elencos en el certamen.

Con menos de dos minutos en el reloj para el final del primer parcial, la nacida en Villa Raffo y goleadora de Las Leonas —de allí su apodo ‘Gorze Gol’— culminó un gran córner corto para poner el 1-0, resultado que se mantuvo hasta el final de la partida.

Desde allí hasta el descanso, las dirigidas por Fernando Ferrara supieron dominar el encuentro, pero les faltó efectividad de cara al arco para ampliar la diferencia en el marcador y jugar con una mayor tranquilidad.

En el complemento, Alemania creció en el encuentro y puso en aprietos en varias ocasiones a la defensa albiceleste. No obstante, la imperiosa actuación de la arquera Cristina ‘La China’ Cosentino mantuvo el cero y sostuvo el triunfo.

Cómo sigue

Este jueves, «Las Leonas» se medirán nuevamente en Santiago del Estero frente a Países Bajos, máxima ganadora de la competición con cinco conquistas.

El partido, se jugará desde las 21:30 horas para buscar su segundo triunfo consecutivo.