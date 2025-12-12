«Las Leonas» sufrieron una dura derrota ante Países Bajos por la Pro League de hockey

La Selección Argentina femenina de hockey, «Las Leonas», cayeron frente a Países Bajos por un contundente 4-0, en un juego válido por la 2° da. fecha de de la primera ventana de la temporada 2025/26 de la FIH Pro League.

El certamen, se disputa en Santiago del Estero.

Una dura caída para las argentinas

Frédérique Matla se lució y anotó dos goles en el primer tiempo -uno en el cuarto inicial y otro en el segundo- para adelantar el combinado naranja en el duelo. Primero se impuso desde el punto penal ante la arquera Cristina ‘La China’ Cosentino y luego definió con gran categoría para poner el 2-0 parcial.

El complemento del cotejo, sobre todo el tercer parcial, fue todo para Países Bajos, que consiguió sentenciar el partido con un tanto de Freeke Moes tras una precisa jugada colectiva y otro de Pien Dicke, en los instantes finales.

De esta manera, el encuentro llegó al último cuarto prácticamente sentenciado. Sin embargo, con cuatro minutos por delante para el final, una fuerte lluvia se hizo presente en el recinto y la partida fue cancelada.

Objetivo recuperación

Ahora, «las Leonas», conducidas por Fernando Ferrara, se medirán nuevamente este sábado ante Alemania desde las 21:30 horas y finalizará la primera ventana con la revancha ante Países Bajos, el domingo 14 en el mismo horario.