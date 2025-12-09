La nueva conducción del SOMU Madryn propone cambios y mayor transparencia

La Lista 100 Azul resultó ganadora en las elecciones de la seccional Puerto Madryn del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), tras imponerse por una diferencia mínima de un voto sobre la Lista 22 Naranja, que representaba al oficialismo. El nuevo espacio adelantó que sus principales ejes de trabajo estarán vinculados a la reforma de la Bolsa de Trabajo y al acceso a información clara sobre la obra social.

El proceso electoral se desarrolló entre el 1 y el 5 de diciembre y finalizó el viernes por la tarde con un resultado de 181 votos para la fórmula integrada por Alexis López y Darío Vallejos, frente a los 180 votos obtenidos por la lista oficialista. La elección se llevó a cabo a pesar de la existencia de una medida cautelar judicial que había sido presentada durante el desarrollo de la votación.

Según manifestaron desde la Lista Azul, las jornadas electorales transcurrieron con normalidad, con una alta participación de afiliados. El único inconveniente se habría registrado el primer día, cuando el inicio de la votación se demoró algunos minutos.

El escrutinio definitivo se realizará este miércoles en la sede central del sindicato, en Buenos Aires, donde fueron enviadas las urnas mediante el correo OCA. Desde la lista ganadora indicaron que todo el proceso fue debidamente fiscalizado, con actas y registros documentados.

En relación con la medida cautelar presentada durante la elección, los referentes explicaron que el gremio resolvió continuar con el proceso electoral tras consultar con la Junta Electoral nacional, que habría indicado que no existía una notificación formal que obligara a suspender la votación.

Una vez que el resultado sea oficializado, comenzará una etapa de transición en la seccional, que abarca Puerto Madryn, San Antonio y Sierra Grande. La actual conducción se encuentra al frente del gremio desde hace ocho años, y su mandato vencería hacia fines de diciembre.

Entre las primeras iniciativas mencionadas por la nueva conducción se encuentra la revisión integral del funcionamiento de la Bolsa de Trabajo, con la intención de avanzar hacia un sistema digitalizado que permita garantizar mayor transparencia y organización. Además, señalaron que solicitarán información detallada sobre el estado de la obra social, que actualmente presenta dificultades operativas.