La canasta básica de alimentos subió 2,1% en noviembre en Puerto Madryn

El Centro de Estudio José María Rey, del Partido Socialista, informó que la canasta básica de alimentos registró en noviembre de 2025 una suba del 2,1% en Puerto Madryn, según el relevamiento realizado en las cuatro principales cadenas de hipermercados de la ciudad.

El estudio incluyó 50 productos de consumo esencial, abarcando carnes, frutas, verduras, artículos no perecederos y productos de limpieza, tomando siempre las mismas marcas y en los mismos puntos de venta para garantizar la comparación mensual.

Uno de los datos más destacados del relevamiento fue la marcada disparidad de precios en productos perecederos entre los distintos comercios. Por ejemplo, el kilo de tapa de asado osciló entre $12.499 y $20.990; la bola de lomo, entre $11.990 y $21.590; y la paleta, entre $12.999 y $20.790. En el caso del pollo, el valor por kilo varió entre $2.889 y $3.890, mientras que la docena de huevos se ubicó entre $3.800 y $5.600.

También se registraron diferencias significativas en los precios de verduras: el zapallo anco tuvo valores entre $903 y $1.490 por kilo; la cebolla entre $799 y $1.689; y la papa entre $990 y $1.399.

Según el informe, los aumentos más notorios del mes se dieron en la tapa de asado (30%), la leche en sachet por litro (25%), el zapallo anco (23%), la paleta (21%) y la papa (18%).

En base a los valores relevados y a una proyección anual, el Centro de Estudio estimó que la variación acumulada de la canasta alimentaria durante todo 2025 alcanzará el 30,1%.