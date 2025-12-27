COREA DEL NORTE - KIM JONG UN - MISILES

Kim Jong Un ordenó una expansión masiva de la producción de misiles para 2026


El líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong Unredobló su apuesta por el poderío bélico al ordenar un incremento drástico en la capacidad de producción de su industria de municiones. Durante una visita a las principales plantas del sector, el mandatario subrayó que el fortalecimiento de los arsenales de misiles y artillería es la «máxima prioridad» para garantizar la disuasión de guerra del Estado.

Según informó la agencia oficial KCNA, Kim exigió el diseño de un ambicioso plan de producción para el año 2026, enfocado en modernizar las bases técnicas de las empresas militares para cumplir con los requisitos operativos de sus fuerzas armadas, reveló la Agencia Noticias Argentinas.

Los puntos clave del anuncio norcoreano:

  • Carrera armamentista: Kim Jong Un definió al sector de misiles y proyectiles como el pilar fundamental para la supervivencia del país, instruyendo a la administración de misiles a acelerar los preparativos para los nuevos planes de modernización.
  • Congreso del Partido: Las tareas técnicas y económicas delineadas por el líder serán presentadas formalmente en el próximo IX Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea (WPK), donde se ratificará la hoja de ruta militar para los próximos años.
  • Modernización tecnológica: El máximo líder ratificó documentos que exigen que las empresas de municiones alcancen un nivel de producción «equilibrado y ampliado», preparándose para un escenario de conflicto a largo plazo.

Este movimiento de Pyongyang ocurre en una semana de alta intensidad diplomática global y añade una nueva capa de tensión a la seguridad regional, mientras las potencias occidentales observan con preocupación el avance de los programas de misiles norcoreanos.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

El desafío ontológico de la Natividad a la razón posmoderna

El desafío ontológico de la Natividad a la razón posmoderna

TERMÓMETROS

Etiquetas: Carlos Linares, HORACIO MARÍN, YPF

Linares cargó contra Marín
Etiquetas: lorena villaverde, Martín Soria

Soria no se olvidó de Villaverde
Etiquetas: Nicolás Márquez, victoria villarruel

Villarruel cruzó al biógrafo de Milei

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Chile, medioambiente, turberas

Presentaron un plan binacional para proteger a las turberas patagónicas argentino-chilenas
Etiquetas: parque nacional iguazú, turismo, VISITAS

Récord de visitantes en el Parque Nacional Iguazú
Etiquetas: energía, mem

Actualizan precios mayoristas de electricidad y transporte hasta abril de 2026