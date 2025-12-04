CULPABLES - JURADO POPULAR - ROBO AGRAVADO - TRELEW

Jurado popular declara culpable a dos acusados de robo con lesiones


En la ciudad de Trelew, un jurado popular integrado por doce personas declaró a los acusados Ian Maximiliano Carola y Francisco David Godoy culpables del delito de robo agravado por el carácter de lesiones graves en perjuicio de Franco Ñancufil.
Tras culminar el cuarto y último debate oral y público bajo esta modalidad realizado en la misma circunscripción judicial a lo largo de año 2025, la jueza técnica del debate la Dra. Carolina Marín, fijó para el próximo miércoles 10 de diciembre la audiencia de cesura de pena.

