Investigan a exdirector de escuela por presunto desvío de fondos públicos



La Fiscalía de Esquel, imputó a Emiliano Figueroa y a Alejandro Altamirano por una serie de operaciones fraudulentas realizadas durante 2023 y 2024 en la Escuela N.º 779 de Corcovado. Se habrían utilizado facturas apócrifas y cheques cobrados de forma irregular para sustraer partidas destinadas a la compra de alimentos.

La Fiscalía a cargo de la Fiscal General jefe, María Bottini, junto al Funcionario Julián Forti, solicitaron ante el juez Jorge Criado, la apertura de la investigación preparatoria al comprobar la existencia de elementos suficientes para indagar una serie de maniobras presuntamente ilícitas cometidas por el entonces director de la Escuela N.º 779 de Corcovado, Emiliano Figueroa, junto con la colaboración de Alejandro Altamirano, registrado en ARCA como proveedor de servicios.

De acuerdo con la investigación, entre mayo de 2023 hasta el 2024, Figueroa habría gestionado y cobrado al menos quince cheques, respaldados mediante facturas falsas emitidas por Altamirano, atribuidas a proveedores que no habían suministrado mercadería o que incluso aparecían con rubros distintos a los registrados oficialmente.

El mecanismo se habría repetido en cada operación. Se confeccionaba una factura apócrifa a nombre de Altamirano. Luego, Figueroa cobraba el cheque por ventanilla en el Banco del Chubut. En los libros contables se asentaban compras a terceros que no habían efectuado venta alguna. Los alimentos supuestamente adquiridos nunca ingresaban a la escuela, incluyendo productos que ni siquiera formaban parte del refrigerio escolar, como pollo o tapas de empanadas.

Las maniobras implicaron el presunto desvío de fondos públicos administrados por la institución educativa, incumpliendo las obligaciones establecidas por la Resolución 1745 y la normativa contable del Ministerio de Educación.

El Ministerio Público Fiscal le atribuyó a Emiliano Figueroa la presunta comisión de Peculado en concurso ideal con uso de documento público falso en 31 (treinta y un) hechos, en concurso real entre sí, en carácter de autor (arts. 45, 54, 55, 261 y 296 en función del art. 292 del Código Penal).

Mientras que a Alejandro Altamirano se le imputaron, 29 (veintinueve) hechos de peculado en concurso ideal con uso de documento público falso, en concurso real entre sí, en carácter de partícipe primario en los términos del art. 45 del Código Penal.

El juez Criado consideró reunidos los requisitos legales para habilitar la investigación preparatoria por el plazo de 6 meses y autorizó a la Fiscalía a avanzar con pericias, relevamientos contables y nuevas medidas de prueba.