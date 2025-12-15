Intensa búsqueda de una policía desaparecida en Chubut



Una joven policía de 26 años es intensamente buscada en la zona rural en la zona de Sarmiento, luego de que se perdiera su rastro mientras cumplía tareas laborales junto a una compañera.

María José San Martín, el viernes 12 de diciembre se trasladaba con otra integrante de la fuerza para realizar un relevo de turno en una empresa. Durante el trayecto, el vehículo en el que circulaban quedó atascado en la arena, en un sector sin señal de telefonía celular.

Ante la imposibilidad de comunicarse, ambas decidieron descender del rodado para buscar un punto elevado que les permitiera obtener señal. En ese contexto, se separaron para ampliar el radio de búsqueda. Con el paso del tiempo, una de las policías regresó al automóvil, pero San Martín no volvió.

Al notar la demora, el trabajador al que debían relevar salió en su búsqueda y encontró el vehículo encajado con una de las mujeres en el interior, quien le informó que su compañera se había alejado y no había regresado. De inmediato se dio aviso a las autoridades y se activó el protocolo correspondiente.

Desde entonces, se desplegó un operativo de búsqueda en la zona, que presenta condiciones complejas por tratarse de un área extensa, árida y con fuertes vientos que reducen la visibilidad. Participan distintas divisiones policiales y equipos especializados, que trabajan contrarreloj para dar con la joven.

Familiares y allegados de María José San Martín difundieron el pedido de colaboración y acompañan el operativo con mensajes de apoyo y esperanza, mientras continúan las tareas para localizarla.