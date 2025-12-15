Gimnasia no pudo frente a Oberá y cayó como local por la Liga Nacional de Básquet

Este domingo, Gimnasia y Esgrima recibió en Comodoro a Oberá Tenis Club, por una nueva programación de la Liga Nacional de Básquetbol.

Fue derrota para «El Verde» en su Estadio Socios Fundadores por 87 a 80, siendo el goleador del juego Marcos Chacón con 29 puntos.

Derrota para «El Verde» en casa

El encuentro, disputado en el estadio Socios Fundadores, comenzó igualado por parte de los equipos, pero Oberá logró sacar una ventaja de seis puntos (8-14) a través del aporte ofensivo de Bruno Sansimoni y Agustín Brocal, pese a los intentos por parte de Gimnasia con el ingreso de Sebastián Carrasco y los triples de Mauro cosolito, el cuarto cerró 18-24 para la visita.

En el segundo período, el local logró igualar el marcador (26-26) con buenas acciones ofensivas por parte de Marcos Chacón. A partir de ahí, el encuentro fue de ida y vuelta por ambos equipos, donde en los últimos minutos del cuarto el conjunto misionero sacó una ventaja para irse al descanso arriba 43-41.

En la segunda parte, Oberá en los primeros minutos tomó una ventaja de ocho puntos (53-61) gracias a los triples de Brocal y Barrales, pero el Verde faltando tres minutos, igualó con los aportes de Chacón, Anyelo Cisneros y Emiliano Toretta (61-61), pese a los intentos del Celeste, el tercer cuarto finalizó 67-65 para Gimnasia.

En el último período, el conjunto patagónico sacó una ventaja de seis puntos (73-67) con Chacón desde la línea de tres. En los minutos finales del encuentro, Oberá con William Vorhees a la cabeza de las ofensivas, se llevó el encuentro por 87-80.