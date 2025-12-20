Gimnasia anunció cambios en el equipo de la Liga Nacional de Básquet: se fueron Cárdenas y Banks y volvió Horton

Con vistas a la segunda parte de la Temporada 2025/2026 de la Liga Nacional de Básquet, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia confirmó cambios en el armado de su plantel.

Se dió de baja a los jugadores Juan Cárdenas y Alahjan Banks, en tanto que se informó el regreso del ala pivot Kenneth Horton.

Dos bajas y un regreso

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia confirmó que Juan Cárdenas y Alahjan Banks no continuarán formando parte del plantel profesional que disputará lo que resta de la Temporada 2025/2026 de la Liga Nacional de Básquetbol.

El ala-pivot colombiano llegó al Verde al inicio de la temporada 2025/26 y disputó un total de 15 partidos en la Liga Nacional. Por su parte, el escolta estadounidense jugó 8 encuentros desde su arribo al club en el mes de octubre, ambos bajo la conducción técnica de Pablo Favarel.

En tanto, la dirigencia de «El Verde» informó el regreso de Kenneth Horton, quien volverá a vestir la camiseta del club para lo que resta de la temporada: el ala-pívot estadounidense retorna a la institución patagónica tras su paso por Mineros de Zacatecas, equipo que milita en la liga de México, donde promedió 10.1 puntos con 36.5% en tiro de tres y 4 rebotes en 34 juegos.

En su anterior etapa por el conjunto patagónico, Horton promedio 12.4 puntos y 5.5 rebotes en 21 partidos disputados de La Liga Nacional.