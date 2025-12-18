Este 18 de diciembre, se cumplen 3 años del campeonato de Argentina en el Mundial de Qatar

El 18 de diciembre de 2022 la Selección Argentina consiguió su tercera estrella en una Copa del Mundo y este jueves se cumplen tres años de la victoria por penales en la final ante Francia tras igualar 3-3 en el tiempo regular y el alargue.

Repasamos el vibrante encuentro ante el conjunto galo, que tuvo momentos históricos como la gran tapada de Emiliano Martínez a Randal Kolo Muani a los 123 minutos de partido, sino durante todo el certamen internacional.

En la ‘Gran Final’

Mucha tensión se vivió en los instantes previos al pitido inicial del encuentro ante Francia, pero transcurridos los primeros minutos la Selección Argentina estuvo mejor parada sobre el terreno de juego y logró irse en ventaja al entretiempo por 2-0 con goles de Lionel Messi de penal y Ángel Di María.

En el complemento, los comandados por Sacloni parecían tener todo definido y ya acariciaban el tan ansiado trofeo. Sin embargo, con menos de diez minutos en el reloj, apareció Kylian Mbappé por duplicado para poner las tablas en el marcador.

Los goles del actual jugador del Real Madrid cayeron como un auténtico baldazo de agua fría para un combinado nacional que había sido ampliamente superior durante 75 minutos. De esta manera, la partida fue al alargue.

El cansancio pareció no notarse en el tiempo extra. Messi volvió a decir presente con un esperanzador tanto a los 3 minutos del segundo parcial, pero nuevamente el ex Paris Saint-Germain y Mónaco, campeón con Francia en Rusia 2018, anotó el 3-3.

Cuando parecía que todo se definiría desde los doce pasos, el ‘Dibu’ Martínez se agigantó bajo los tres palos albicelestes y contuvo con el pie un disparo mano a mano y a quemarropa de Randal Kolo Muani para evitar el 3-4 que podría haber sido definitivo.

Con dos penales fallidos por parte del cuadro galo, Gonzalo Montiel tuvo en sus pies la oportunidad de ponerle el sello al cotejo y no erró. El lateral derecho marcó el último disparo de la tanda y sentenció la tercera conquista mundialista para Argentina, sumada a las de 1978 y 1986.