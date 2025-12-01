En Nueva Delhi ya es tóxico respirar el aire en invierno

Una neblina pálida y opaca se ha asentado una vez más sobre el norte de la India. Para millones en Delhi y las regiones cercanas, el invierno se ha convertido en una temporada de mascarillas, gargantas ardiendo, ojos irritados y un miedo creciente de que incluso respirar pueda estar dañando su salud. “Esto ya no es solo un problema ambiental. Al respirar, nos estamos llevando a nosotros mismos hacia la muerte”, dice el responsable del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en la India.

“Un Índice de Calidad del Aire de 400 o 500 es 35 veces más alto que los límites internacionales de seguridad. Ese es un aire en la categoría severa: peligroso para todos”, afirma Balakrishna Pisupati.

A lo largo de las llanuras del norte de la India, estas cifras se han vuelto inquietantemente familiares. Pero la ciencia detrás de la neblina cuenta una historia más profunda.

La trampa invernal

Cada noviembre, cuando las temperaturas bajan y los vientos se calman, la atmósfera se transforma. El aire frío se vuelve denso y pesado, negándose a elevarse. Los contaminantes (polvo, humo, emisiones industriales, gases de escape de vehículos) quedan atrapados cerca del suelo como una manta apretada sobre la ciudad.

“En verano, el aire cálido que asciende lleva los contaminantes hacia arriba. Pero en invierno, el aire es denso y apenas se mueve”, explica Pisupati. “Delhi a menudo ve velocidades del viento de solo tres o cuatro kilómetros por hora. Eso significa que lo que entra al aire; permanece allí”.

La geografía de Delhi amplifica esta trampa. Rodeada parcialmente por el Himalaya, la región forma un cuenco poco profundo. Los contaminantes no tienen a dónde ir.

Este cóctel meteorológico ha convertido los meses de invierno en una emergencia de salud predecible.

Muchas fuentes, no un solo enemigo

Gran parte de la conversación pública reduce la crisis a una sola causa: la quema de residuos agrícolas en estados vecinos. Pero la evaluación del PNUMA pinta un panorama más amplio y complejo.

“No hay un único culpable”, dice Pisupati. “Polvo de construcción, ladrilleras, industrias, emisiones vehiculares, gases de escape diésel, quema de cultivos, cada uno contribuye. Lo que cambia en invierno es que el mecanismo de dispersión colapsa. Todo se acumula”.

Diferentes contaminantes se superponen, interactúan y se depositan en los pulmones de las personas que viven en todo Delhi y más allá. El resultado es un aumento anual en asma, bronquitis, tensión cardiovascular e infecciones respiratorias.

Un largo camino por delante

La India ha tomado medidas notables. La Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire, una autoridad estatutaria, supervisa la coordinación entre estados. El Programa Nacional de Aire Limpio busca reducir la contaminación por partículas. Han aumentado las inversiones en redes de monitoreo, herramientas de pronóstico y planes de acción de emergencia.

Pero Pisupati advierte que incluso las políticas más fuertes fallan sin una cooperación amplia.

“No puedes resolver esto en dos meses. La contaminación del aire debe gestionarse durante todo el año, y por todos los actores, gobiernos, industrias, hogares, viajeros, grupos de bienestar de residentes y agencias de cumplimiento. El cambio de comportamiento es esencial”.

El cumplimiento sigue siendo irregular. También la participación pública.

“Necesitamos que la gente reduzca la quema, siga las advertencias, reconsidere el uso del vehículo, gestione mejor los desechos y asuma responsabilidad a nivel comunitario”, dice. “Sin eso, incluso las mejores políticas se quedarán cortas”.