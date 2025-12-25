El Senado buscará aprobar el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal



El Senado sesionará este viernes desde las 12 con el objetivo de aprobar el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, dos proyectos centrales para la estrategia económica del Gobierno. La principal incógnita pasa por el respaldo al artículo 30, que modifica el esquema de financiamiento docente y de la ciencia, y que ya generó objeciones entre aliados y sectores de la oposición dialoguista.

El oficialismo prioriza la sanción del Presupuesto porque necesita autorización para tomar deuda y enviar una señal de previsibilidad a los organismos internacionales. En la votación general, La Libertad Avanza cuenta con más de 45 votos asegurados, según fuentes parlamentarias, aunque el debate artículo por artículo abre un escenario más ajustado.

El punto más conflictivo es el artículo 30, que deroga disposiciones de la ley de Educación que fijan una inversión mínima del 6% del PBI, elimina el sendero de incremento del financiamiento científico hasta el 1% del PBI en 2032 y suprime el 0,2% destinado a escuelas técnicas. Ese recorte motivó el rechazo de senadores de la UCR y de cuatro integrantes del bloque Convicción Federal que, pese a apoyar el Presupuesto en general, anticiparon su voto negativo en ese apartado.

Entre los radicales que no acompañarán ese artículo figuran Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger. La definición también dependerá del nivel de ausencias, ya que una menor cantidad de presentes reduce el número de votos necesarios para su aprobación.

Si el Senado introduce cambios, el proyecto deberá volver a la Cámara de Diputados, que ya prevé sesiones el 29 y 30 de diciembre o, en su defecto, el 5 de enero. Otra alternativa que evalúa el oficialismo es votar el Presupuesto por capítulos, aunque esa opción implica el riesgo de perder los artículos vinculados a universidades y al sistema educativo.

Más allá de ese punto, el Gobierno no enfrenta dificultades para aprobar el resto del articulado. El Presupuesto proyecta un crecimiento del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un dólar oficial de $1.423 a diciembre de 2026, variables que el propio mercado considera conservadoras.

La Libertad Avanza reúne 21 senadores, incluidos aliados, y suma apoyos de sectores del radicalismo, el PRO y bloques provinciales. Convicción Federal cuenta con cinco integrantes: cuatro ya definieron su voto positivo en general, mientras que el riojano Fernando Rejal mantiene dudas, en línea con la postura crítica del gobernador Ricardo Quintela.