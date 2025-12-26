El judo de Puerto Madryn visitó Chubut Deportes para repasar su 2025 y trazar metas para el futuro

Los integrantes de la Escuela de Judo de Puerto Madryn, encabezados por el 5to Dan y director de la misma,Oscar Galavotti, se reunieron con la profesora Alejandra Ibrahim, miembro del directorio de Chubut Deportes.

Durante la reunión se tocaron distintos temas que hacen a la disciplina como pedidos de becas deportivas, soporte económico para los viajes a los torneos nacionales de los deportistas, como asimismo el responsable de la escuela presentó un proyecto de la disciplina para ver si es viable aplicarlo en los Juegos Evita.

Balance de año y situación económica entre los temas tratados

En charla mantenida con el área de Prensa de Chubut Deportes, Oscar Galavotti, comentó: “Vinimos a visitar a la gente de Chubut Deportes que teníamos pendiente luego de intercambiar unos chats con Milton Reyes, y nos sugirió mantener esta reunión para arreglar algunas situaciones económicas que sufrimos».

Galavotti, destacó a la vez que «solicitamos becas para los chicos que están compitiendo a nivel nacional y algunos apoyos económicos, también capacitaciones, un psicólogo deportivo porque la adolescencia está muy difícil, hay chicos que están focalizados en el tema, pero algunos otros con muchas condiciones se distraen con cosas que hay afuera y no le permiten focalizar , entonces, si bien nosotros estamos preparados no hay como un profesional para tratar esos temas».

Respecto a la disciplina en Puerto Madryn, el referente de la escuela comentó: «el judo no es fácil, tiene mucha coordinación, mucho esfuerzo, mucho sacrificio y estamos a pesar de ello con buena matricula. Si bien tenemos un pico a mitad de año, ese pico empieza a descender por distintas causas o motivos, pero estamos bien, tenemos una chica ranqueada a nivel nacional, tenemos un Dan que está ranqueado a nivel nacional y sudamericano, y creo que no tenemos más porque a veces las posibilidades de viajar son imposibles ya que estamos muy lejos de donde se mueve el alto nivel competitivo».

«En la zona lideran todo y también a nivel nacional andan bien. Este año trajimos dos campeones nacionales, un sub campeón nacional y un cadete medalla de bronce a nivel nacional. A pesar que somos un dojo privado y no tiene el auge de otros deportes u otras artes marciales, en mucha oferta deportiva que hay estamos tratando de ganarnos un espacio», valoró el entrenador Galavotti.

Presentó un Proyecto para los Juegos Evita

Asismismo, el entrenador Oscar Galavotti hizo la presentación en esta reunión de un proywecto pensando para los Juegos Evita, sobre el cual explicó: «presentamos un proyecto para los juegos Evita porque hace muchos años que no se dan los resultados, me animé a escribir con muchas de encararlo y llevar a trabajar a los chicos desde el mes de febrero hasta que se llegue a los Evita, no como el año pasado que se hizo un encuentro se seleccionaron ocho chicos y me parece que eso no es una selección».

«Lo recibieron, lo aceptaron, lo van a analizar y nos darán una respuesta, nosotros presentamos el equipo de trabajo técnico, los que van a integrar como acompañantes y todo lo que hace al proyecto. El chico cuando llega a una selección provincial tiene que estar formado», cerró el coach.