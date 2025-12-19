El Instituto de Conservación de Ballenas entregó los Australis



El Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) entregó la edición 2025 de los Premios Australis a Ayelén Costa y Victoria Pizá, cuyos proyectos científicos fueron seleccionados por aportar información de relevancia para la conservación de los ecosistemas marinos de la Patagonia, a partir del estudio del impacto de los residuos antropogénicos en peces marinos de interés comercial en Chubut y del uso de drones para el monitoreo y la conservación de aves marinas en el Parque Nacional Islote Lobos en Río Negro.

El Premio Australis fue establecido por el ICB en 2016 para conmemorar el 20° aniversario de su fundación y se entrega en forma bianual, con el objetivo de apoyar proyectos científicos basados en técnicas de estudio benignas, desarrollados por jóvenes investigadoras e investigadores y estudiantes, que contribuyan de modo directo a la conservación de la biodiversidad de la fauna marino-patagónica en Argentina.

El premio consiste en una ayuda económica destinada a financiar tareas de campo y laboratorio de estudiantes avanzados y de doctorado en Ciencias Biológicas, así como de becarias y becarios del CONICET que desarrollan sus proyectos en las provincias de Chubut y Río Negro. En la edición 2025, un jurado integrado por 12 especialistas seleccionó dos proyectos doctorales que recibirán un subsidio de un millón de pesos cada uno.

Desde su primera edición, el Premio Australis ha acompañado numerosos proyectos de investigación sobre ballenas, delfines, lobos marinos, aves marinas y migratorias, peces e invertebrados marinos.

Las ganadoras

Ayelén Costa es becaria doctoral del CONICET en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) de Puerto Madryn y realiza su tesis en el Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET), en Puerto Madryn, Chubut.

Sobre su proyecto “Variación ontogenética en la ingesta de partículas antropogénicas en peces marinos de interés comercial”, el comité evaluador destacó que se trata de un proyecto ambicioso y original. El impacto de las partículas antropogénicas (partículas de origen humano, como microplásticos) en peces no está exhaustivamente estudiado, más aún, para especies de Argentina. También el proyecto tiene gran relevancia, ya que se estudian especies de importancia económica y se interactúa con pobladores locales. Los resultados de este trabajo serán útiles como antecedente para elaborar políticas de gestión de residuos sólidos en las ciudades costeras aledañas al mar.

Victoria Pizá es también becaria doctoral del CONICET en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y realiza su tesis en el Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos “Almirante Storni”, en San Antonio Oeste, Río Negro.

Sobre su proyecto “Uso de drones para el monitoreo poblacional y espacial de aves marinas: aportes a la conservación de la biodiversidad marina en el Parque Nacional Islote Lobos (Golfo San Matías)”, el comité evaluador subrayó que presenta una propuesta científica coherente, innovadora y de alta pertinencia para la conservación marina, con una metodología robusta y realista que se combina con nuevas tecnologías, como el uso de drones. Destaca la vinculación directa con la gestión del Parque Nacional Islote Lobos y la generación de información crítica para la conservación de la avifauna patagónica.

El premio

Desde su primera edición en 2016, y gracias al apoyo de colaboradores, empresas, fundaciones, colegas e integrantes del ICB, 17 proyectos de investigadores y estudiantes de la Patagonia fueron galardonados con el Premio Australis.

Al respecto, el doctor Mariano Sironi, director Científico del ICB y coordinador del Premio, destacó: “Siempre es estimulante recibir las postulaciones al Premio Australis: estudiantes e investigadores jóvenes al inicio de sus carreras tienen la oportunidad de participar de un proceso de postulación y selección basado en la calidad académica y científica. En esta edición recibimos más postulaciones que en años anteriores, lo que demuestra la necesidad de financiamiento para la ciencia en un contexto de fuertes recortes para la investigación en nuestro país. Todas las postulaciones son relevantes para la conservación marina. Las ganadoras desarrollan proyectos que benefician el manejo de las poblaciones de peces y de aves marinas, contribuyendo así con el espíritu de este Premio. Agradezco profundamente a cada uno de los evaluadores que dedicaron su tiempo para analizar detalladamente cada propuesta, y a quienes generosamente contribuyeron con fondos para financiar este Premio, íntegramente gestado y llevado adelante desde la sociedad civil”. (Fuente: ICB)