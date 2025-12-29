El fútbol femenino tendrá su taller de verano en Madryn
El fútbol femenino de Puerto Madryn, tendrá este verano una intersante propuesta, como lo será el taller de entrenamiento.
La actividad, iniciará el miércoles 7 de enero y tendrá lugar en el Gimnasio Municipal N°1.
Un espacio para seguir creciendo en el fútbol femenino
La Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Subsecretaría de Deportes, invita a la comunidad a participar del taller de fútbol femenino que se desarrolla en el marco del programa Verano Adolescente.
El taller está destinado a adolescentes de 13 y 14 años.
Comenzará el 7 de enero y se llevará a cabo los lunes y miércoles de 18 a 20 horas en el Gimnasio Municipal N°1, ubicado en Sarmiento 1235.
Para obtener más información e inscribirse, las personas interesadas deberán comunicarse al 2804 398051.