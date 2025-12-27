El Estadio Monumental de River, elegido como el «Más convocante del mundo»

El balance deportivo de River Plate en el último año, estuvo lejos de las expectativas en cuanto a consagraciones, pero el acompañamiento de su gente volvió a marcar un hito a nivel internacional.

El club «Milloonario», se convirtió nuevamente en el equipo con mayor asistencia promedio del mundo, un logro que refleja la fidelidad inquebrantable de sus hinchas.

Más de un millón trescientos mil espectadores registró River durante el 2025

Según un informe difundido por el sitio especializado Transfermarkt, River registró una media de 85.018 espectadores por partido en el Estadio Monumental, cifra que lo ubicó en lo más alto del ranking global; siendo un total de 1.360.288 las personas que pasaron por el «Antonio Vespucio Liberti» a lo largo de la temporada, consolidando al estadio como el más convocante del planeta.

De esta manera, el “Millonario” superó a potencias europeas como Borussia Dortmund, que promedió 81.241 hinchas, y Bayern Múnich, con 75.000, además de dejar atrás a clubes de la talla de Real Madrid, Milan, Inter y Manchester United.

El dato cobra aún más relevancia al tratarse del tercer año consecutivo en el que River lidera esta estadística.

El comunicado institucional

Desde la institución destacaron que este récord fue posible gracias a las constantes localidades agotadas y a las mejoras estructurales realizadas en el estadio, que permitieron ampliar su capacidad. “Este reconocimiento refleja la pasión y el acompañamiento permanente de los hinchas”, subrayó el club en un comunicado oficial.

Así, en la antesala del cierre del año y con la mira puesta en una nueva temporada, River celebró una noticia que trasciende los resultados deportivos: el vínculo único con su gente lo volvió a colocar en la cima del fútbol mundial en términos de convocatoria, ratificando al Monumental como un escenario emblemático a nivel global.