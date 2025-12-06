Doce nuevos especialistas se incorporan al Hospital Regional de Comodoro

Con el propósito de reconocer el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los profesionales que culminaron su especialización en el Hospital Regional “Víctor Manuel Sanguinetti” de Comodoro Rivadavia, la Secretaría de Salud, entregó certificados a un total de 12 residentes que finalizaron su proceso de formación y se sumarán al staff de la institución.

La ceremonia de entrega de diplomas se desarrolló en el auditorio de OSDE de la ciudad petrolera y contó con la presencia de la directora General del Hospital Regional, Romina Galarza, acompañada por el equipo directivo y jefes de servicio. Entre ellos asistieron los doctores Martín González, del Servicio de Clínica Médica; Julián Petrolito, de Ortopedia y Traumatología; Luis Cisneros, de Pediatría; e integrantes del Servicio de Ginecología, entre otros.

“El compromiso es fundamental para sostener la calidad de la formación y la excelencia profesional que caracteriza al Hospital Regional”, afirmó la directora general, Romina Galarza, y agregó que “los médicos residentes se incorporan al staff de especialistas”.

Apostar a la salud pública

Galarza enfatizó que “este es un día muy importante para ustedes y seguramente lo van a recordar. Hemos compartido guardias, la actividad médica, y realmente me emociona verlos formados en especialidades apostando a la salud pública y a nuestro Hospital”.

Profundamente emocionada, la directora valoró “la cantidad de pacientes que tienen en sus consultas” y felicitó a los profesionales, señalando que “se nota que han cursado un programa de residencias, con esfuerzo y dedicación”.

Reconocimiento al esfuerzo

En tanto, el doctor Martín González, Coordinador de la residencia del Servicio de Clínica Médica, expresó: “Es un momento muy especial, en el cual el camino que comenzaron hace tres años tiene sus frutos. A lo largo de la residencia vimos el crecimiento de los médicos que con esfuerzo y dedicación culminaron su residencia”.

Por su parte, el doctor Luis Cisneros, Jefe del Servicio de Pediatría, destacó: “Estoy en el Hospital Regional desde el año 1996, he visto muchas camadas de residentes, pero no recuerdo un acontecimiento como este y por eso quiero felicitar a la dirección”.

Agregó que el evento “pone en valor lo que significa terminar una capacitación y que los residentes se queden en el sistema. Estoy muy contento por el crecimiento que ha tenido el Hospital”.

El doctor Néstor Yapura, quien es director Asociado de Gestión Clínica, también compartió su orgullo: “Hemos contribuido desde la emergencia a la formación y hemos pasado mucho tiempo en las guardias. Realmente me enorgullece tenerlos como nuevos especialistas en nuestro Hospital”.

A su turno, el doctor Julián Petrolito, Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología, elogió “el trabajo del médico residente, porque siempre responde y está presente cuando lo necesitamos. El paciente del sistema público nos enseña y nos permite estar hoy acá”.

La voz de los nuevos profesionales

Finalmente, hablaron los nuevos especialistas. Lucas Taboada, ex residente del Servicio de Clínica Médica, mencionó que “la residencia fue un camino largo y difícil. Sin embargo, cuando llegas acá entendés y valorás todo ese proceso. Agradezco la formación y el crecimiento que nos dio el hospital”.

Ullman Ernesto Salas Álvarez, ex residente con especialidad en Cirugía General, manifestó que “es un orgullo recorrer el Hospital, tener una especialidad que me va a permitir conocer más pacientes, estamos muy contentos y agradecidos de la institución que tenemos. El Hospital nos dio muchas piezas para poder crecer en forma profesional pero también humanitaria”.

Los 12 nuevos especialistas

De esta manera, el hospital cuenta con 12 nuevos especialistas formados en la institución: las pediatras Noelia Ruarte y Agustina Mansilla Crava; Médicos Clínicos Carla Agustina Cifuentes y Lucas Eloy Taboada; Cirujanos Generales Ullman Ernesto Salas Álvarez y Melisa Andrea Botha; Barbara Fregenal Fuentes en Tocoginecología; Ortopedia y Traumatología, Luis José Villamizar Antúnez y en Salud Mental Comunitaria, las licenciadas Josefina Suazo, Sofía Bareilles, Valentina Rodríguez Ferreyra y Úrsula Alemany.

Vale mencionar que los especialistas de Clínica Médica, Pediatría y la médica Botha del Servicio de Cirugía son egresados de Medicina de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.