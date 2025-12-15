Diputados tratará Presupuesto 2026 y reforma fiscal el 17 de diciembre



La Libertad Avanza convocó para el próximo miércoles a la primera sesión del período extraordinario en la Cámara de Diputados, que tendrá como tema central el proyecto de Presupuesto 2026.

El oficialismo decidió convocar a esa sesión a fin de poder aprobar en la madrugada del jueves el Presupuesto, y poder así girarlo al Senado con el fin de que se pueda sancionar antes de fin de año, revelaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas.

El oficialismo quiere tratar, junto a la ley de Presupuesto, los proyectos de Inocencia Fiscal y el marco destinado a asegurar la sostenibilidad de las finanzas publicas y la estabilidad del valor de la moneda.