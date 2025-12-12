Denuncian por mal desempeño al juez Carlos Richeri



Una denuncia por mal desempeño fue presentada ante el Consejo de la Magistratura de Chubut contra el juez Carlos Richeri, a quien acusan de incurrir en conductas que, según señalan, resultarían incompatibles con las obligaciones éticas y legales que rigen la función judicial.

La presentación fue ingresada el 11 de diciembre y lleva las firmas de Alfredo Pérez Galimberti, Federico Ruffa y José Raúl Heredia, quienes solicitan que se evalúe el accionar del magistrado a partir de una serie de hechos que, aseguran, comprometen la imagen y el correcto funcionamiento del Poder Judicial.

La denuncia

El punto central de la denuncia es el presunto ejercicio personal del comercio por parte del juez. Los letrados sostienen que Richeri habría montado una academia privada de litigación —“Neo Litigantes Academy”— a través de la cual ofrece cursos, capacitación y un sistema propio al que denomina Método STRATLEX.

De acuerdo al escrito, las actividades no solo tienen fines económicos sino que incluirían asesoramiento profesional en casos reales, algo expresamente prohibido para un magistrado en funciones. Señalan que la plataforma ofrece participación en grupos de trabajo donde el juez actuaría como “mentor en vivo”, interviniendo en estrategias de litigio mediante un “servicio de consultoría” pago.

Para los denunciantes, esta modalidad implicaría un ejercicio ilegal de la abogacía, además de un emprendimiento comercial por fuera de los límites que fija la Constitución Provincial y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Los abogados solicitan que el Consejo de la Magistratura tenga por presentada la denuncia, convoque a ratificarla y evalúe si los hechos detallados constituyen la causal de mal desempeño, prevista en la normativa vigente.

El objetivo final es que el organismo determine si corresponde abrir un proceso de enjuiciamiento que podría derivar en la remoción del magistrado.