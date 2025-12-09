BALONMANO - CHUBUT - FEDERACIÓN CHUBUTENSE DE BALONMANO - HANDBALL - SELECCIÓN ARGENTINA

Cuatro jugadores chubutenses, citados a la Pre Selección Argentina Juvenil de handball

El handball chubutense juvenil sigue en pleno crecimiento y muestra de este gran momento deportivo, fue confirmada la convocatoria de cuatro jugadores a la preselección juvenil argentina de handball.

Se trata de los deportistas Ian Naim Misael Tamargo Ubiria, Baltazar Santos Menso, Juan Pablo Freire Ibañez y Ciro Reales.

 

Hacia la Preselección

La Confederación Argentina de Handball confirmó la citación de cuatro deportistas de la Federación Chubutense de Balonmano a la concentración de la preselección juvenil, que se realizará desde este lunes 9 al 14 de diciembre en el CeNARD de Buenos Aires.

Los convocados son tres jugadores del Club Independiente de Trelew como lo son Ian Naim Misael Tamargo Ubiria, Baltazar Santos Menso y Juan Pablo Freire Ibañez, más Ciro Reales del Club Km 5, de Comodoro Rivadavia, quien nuevamnete es teido en cuenta por el Cuerpo Tecnico del combinado nacional.

Los jugadores chubutesnes iniciarán sus entrenamientos con la preselección nacional juvenil este lunes 9 desde las 10 horas y quedarán afectados a los entrenamientos hasta el mediodía del 14.

