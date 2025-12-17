Crean un hongo comestible con 88% más de proteína

Un equipo de la Jiangnan University de China logró transformar el hongo comestible Fusarium venenatum, base de productos como Quorn, editando únicamente dos genes. El nuevo linaje, denominado FCPD, produjo un 88 % más de proteína consumiendo un 44 % menos de nutrientes. Esta mejora en la relación insumo/rendimiento es clave para un sistema alimentario moderno que busca competir en precio con la carne.

Las mutaciones afectaron dos procesos fundamentales; un crecimiento más eficiente, reduciendo la necesidad de azúcar; y menos quitina en las paredes celulares, lo que adelgaza las células y facilita la digestión humana.

Textura más cercana a la carne

La textura ha sido históricamente el talón de Aquiles de las alternativas vegetales. En un segundo estudio, los investigadores evaluaron la palatabilidad de variantes de F. venenatum modificadas con CRISPR.

La cepa FCPD mostró una textura muy similar a la pechuga de pollo: más resiliencia, mayor cohesión y una sensación en boca uniforme. El avance proviene de un ligero aumento en el contenido de grasa, que suaviza la mordida y elimina el toque “esponjoso” típico de algunas micoproteínas.

El análisis incluyó pruebas prácticas: un voluntario masticó varias muestras y los investigadores midieron la textura resultante en laboratorio. Ciencia mundana, pero efectiva.

Contexto climático y cultural

La presión internacional para reducir la huella climática de la carne bovina crea un escenario favorable para proteínas alternativas. Las legumbres siguen siendo la opción más sostenible y barata, pero no todos quieren consumirlas diariamente.

La micoproteína ofrece un “puente cultural”: sabe y se comporta en la cocina de forma más similar a la carne, facilitando la transición hacia dietas bajas en proteína animal.

Impacto ambiental comparativo

El estudio reveló que la cepa FCPD no supera a las proteínas vegetales en sostenibilidad, pero sí reduce de forma notable el impacto frente al hongo tradicional, la carne de pollo y la carne cultivada, se usa 70 % menos de tierra que la producción de pollo en China y tiene 78 % menos de riesgo de contaminación de agua dulce.

Esto es relevante porque el pollo ya es una de las carnes con menor huella climática. Si un hongo editado puede superarlo, se abre un espacio intermedio interesante: productos más “cárnicos” que las legumbres, pero con un impacto ambiental muy inferior al de la ganadería.

Regulación y percepción pública

Expertos señalan que mejoras tan grandes son casi imposibles con genética clásica. CRISPR permite una precisión quirúrgica, con resultados rápidos y controlados.

El freno evidente es la percepción pública: la palabra “modificado genéticamente” aún genera rechazo. Sin embargo, muchos reguladores diferencian la edición genética que no introduce ADN externo de los transgénicos convencionales.

Un precedente clave ocurrió en 2016, cuando Estados Unidos permitió la comercialización de una seta editada con CRISPR sin revisión adicional, al no contener ADN extraño. Esto podría facilitar la aceptación de hongos destinados a micoproteína si cumplen estrictas normas de seguridad alimentaria.

El desarrollo de hongos optimizados con CRISPR ofrece un camino realista para ampliar la oferta de proteínas con menor huella ecológica. No resolverá por sí solo la crisis climática, pero sí puede contribuir a un sistema alimentario más diverso, resiliente y accesible.

Las mejoras en eficiencia reducen costes y facilitan que los productos lleguen a más personas, mientras que la investigación en nuevos sabores y texturas derriba barreras culturales. En paralelo, las políticas públicas pueden acelerar esta transición.

Un futuro en el que parte de la proteína mundial provenga de hongos editados genéticamente ya no es ciencia ficción: es una herramienta discreta pero potente para reducir el impacto de nuestra dieta sin renunciar al placer de comer.