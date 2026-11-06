Luque: “En esta provincia sobra pulmón, lo que falta es visión y apoyo del Estado”

El diputado nacional Juan Pablo Luque visitó emprendimientos productivos, se reunió con referentes de distintas localidades del departamento Tehuelches y recorrió las instalaciones donde funcionará el primer cuerpo activo de bomberos de José de San Martín. Cuestionó la falta de acompañamiento estatal a quienes sostienen sus actividades a pulmón y planteó la necesidad de construir un proyecto de provincia que vuelva a poner en valor el potencial del interior chubutense.

En una nueva recorrida por el interior provincial, el diputado nacional Juan Pablo Luque visitó José de San Martín, donde mantuvo encuentros con productores, emprendedores y referentes de distintas localidades del departamento Tehuelches. Allí pudo conocer de primera mano las dificultades que atraviesan las familias que trabajan y producen, muchas veces sin ningún tipo de acompañamiento del Estado.

“En cada localidad que visitamos encontramos historias que se repiten: familias que trabajan de sol a sol, que tienen ideas, que quieren crecer y generar oportunidades, pero que hacen absolutamente todo a pulmón. Es muy difícil pensar en el desarrollo de nuestra provincia si quienes producen están solos”, expresó Luque.

Durante la jornada, el legislador visitó a dos mujeres productoras que, junto a sus familias, sostienen emprendimientos vinculados a la producción de alimentos. Una de ellas, Julieta, se dedica a la actividad avícola, la cría de cerdos y el cultivo de hortalizas. Frente a las dificultades económicas, debió reducir su escala de producción y apostar al agregado de valor a través de un pequeño comercio donde elabora y comercializa viandas, budines y postres.

La recorrida incluyó también un encuentro con otros productores de la zona, quienes compartieron las dificultades que enfrentan para sostener sus actividades y la ausencia de herramientas de acompañamiento que les permitan crecer.

“Chubut tiene una tierra noble, con recursos extraordinarios y personas que saben trabajarla. Lo que falta es una decisión política de acompañar a quienes quieren producir. No podemos resignarnos a que nuestros pueblos sobrevivan únicamente gracias al esfuerzo individual de sus habitantes, cuando tenemos todo para generar desarrollo, trabajo y oportunidades para que los jóvenes se queden en donde nacieron”, sostuvo el diputado.

En ese sentido, Luque remarcó que el crecimiento de las localidades del interior debe ocupar un lugar central en cualquier proyecto de desarrollo provincial, a través del fortalecimiento de las economías regionales, el agregado de valor a la producción y la generación de condiciones para que las familias puedan proyectar su futuro en el lugar donde viven.

“Tenemos que recuperar una mirada de provincia que entienda que el interior no puede quedar relegado. Cada emprendimiento que logra crecer es una oportunidad de trabajo, de arraigo y de futuro para nuestras comunidades. Hay otro Chubut posible y empieza por valorar lo que tenemos y acompañar a nuestra gente”, afirmó.

Un cuartel de bomberos que nace del compromiso de la comunidad

Otra de las actividades fue la visita al espacio donde funcionará el primer cuerpo activo de bomberos de José de San Martín. Actualmente, la localidad no cuenta con uno propio y depende del servicio de Gobernador Costa para atender emergencias.

En ese marco, Luque conoció el trabajo que se viene realizando para capacitar a quienes integrarán el futuro cuerpo de bomberos y se comprometió a colaborar con las gestiones y trámites necesarios para avanzar en su puesta en funcionamiento.

“Es otro ejemplo del compromiso enorme que tienen nuestras comunidades. Vecinos que se organizan para dar respuesta a una necesidad fundamental como es contar con bomberos propios. Ese esfuerzo merece ser acompañado, porque la seguridad y la tranquilidad de las familias del interior también tienen que ser una prioridad”, destacó.

Un proyecto que los represente

La agenda concluyó con un encuentro con referentes de Río Pico, Gobernador Costa, José de San Martín y Aldea Las Pampas (Atilio Viglione), donde se compartieron las principales preocupaciones sociales y económicas que atraviesan las distintas comunidades.

Durante la reunión también se abordó la necesidad de fortalecer los espacios de participación y trabajar en la unidad del peronismo para construir un proyecto provincial que contemple las realidades y necesidades de cada localidad y comuna.

Finalmente, el diputado insistió en la importancia de recuperar una agenda de desarrollo que incluya a toda la provincia: “No podemos acostumbrarnos a un Chubut donde todo dependa del sacrificio de la gente. Tenemos recursos, tenemos capacidad y tenemos personas con enormes ganas de salir adelante. Hay que volver a poner al Estado al lado de quienes trabajan, producen y emprenden. Ese es el camino para que nuestros pueblos vuelvan a crecer y tengan futuro”.