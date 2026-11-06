Caputo: “Hoy con el campo somos un equipo fuerte”

La Sociedad Rural Argentina realizó este viernes una Jornada Abierta de Charlas en el marco de sus 160 años de historia. El encuentro, conducido por la periodista Carolina Amoroso, reunió a referentes del ámbito público y privado para debatir sobre los motores de la economía argentina, con un primer panel dedicado a la energía, la minería, la industria del conocimiento y el agro, y un segundo espacio centrado en el análisis político y la comunicación. En la apertura participaron el presidente de la SRA, Nicolás Pino, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

Durante su exposición, Caputo defendió la continuidad del programa económico del Gobierno nacional y sostuvo que Javier Milei es la figura que garantiza su sostenimiento. “Tenemos que purgar nuestro pasado y la única persona que garantiza ese rumbo es Javier Milei”, afirmó. Y agregó: “No hay otra persona con el nivel de convicción y conocimiento para mantener el rumbo, que es lo único que tenemos que hacer. No hay otra alternativa”.

En esa línea, el ministro advirtió sobre la necesidad de sostener las políticas económicas implementadas y evitar cambios de dirección. También remarcó que el país enfrenta condicionamientos particulares por su historia económica y la pérdida de credibilidad de sus instituciones, por lo que consideró necesario mantener una política fiscal y monetaria consistente.

Caputo presentó un balance de las principales variables económicas de las últimas administraciones y destacó la eliminación del déficit fiscal, la reducción de la emisión monetaria y la recuperación de indicadores vinculados con las reservas, el crédito al sector privado y la pobreza. En este último punto, sostuvo que durante la actual gestión salieron 12 millones de personas de esa condición.

Asimismo, se refirió al equilibrio fiscal como uno de los principales pilares del programa económico y advirtió sobre las dificultades de sostenerlo en el tiempo. “No demos por sentado lo que se ha logrado. No solo es difícil llegar, sino mantenerse. Haber logrado el equilibrio fiscal como lo logramos nosotros no es fácil”, expresó.

El vínculo con el sector agropecuario

Al referirse a la actividad agropecuaria, el ministro destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno y el sector privado y consideró que las medidas de desregulación y apertura comercial permitieron mejorar las condiciones para la producción. “Hoy con el campo somos un equipo fuerte. Ustedes valoran el esfuerzo que hemos hecho hacia el campo y nosotros valoramos su respuesta”, manifestó.

Entre las principales medidas implementadas, enumeró la reducción de aranceles para agroquímicos y fertilizantes, la eliminación de derechos de exportación para la lechería, los porcinos y las economías regionales, y la reducción de retenciones para la carne, la soja, el maíz y el girasol. También mencionó la apertura de 226 mercados internacionales, el incremento de la cuota de exportación de carne vacuna a Estados Unidos hasta las 80.000 toneladas y la apertura del mercado japonés para la carne bovina argentina.

A su vez, destacó la eliminación de restricciones a las exportaciones, como los volúmenes de equilibrio y las limitaciones sobre siete cortes de carne vacuna, además de la posibilidad de importar maquinaria usada.

En cuanto a los resultados productivos, señaló que la superficie sembrada pasó de 41,7 millones a aproximadamente 44,5 millones de hectáreas, un crecimiento cercano a los tres millones de hectáreas. También destacó los récords de exportaciones agroindustriales y bovinas, y las cosechas de trigo, maíz y girasol. A esto sumó el crecimiento de las exportaciones lácteas, los máximos de producción y consumo de huevos y los avances en la incorporación de tecnología para el ordeñe.

“Cuando el Estado les saca el pie de encima, el sector privado se desarrolla, crece y da los resultados que al final favorecen a todos los argentinos”, sostuvo.

Para el final, Caputo amplió la mirada hacia la articulación del agro con otros sectores estratégicos, como la energía, la minería y la economía del conocimiento, y destacó su aporte a la generación de divisas y a la previsibilidad económica. “Sobran motivos para ser optimistas. Es momento de ser conscientes de que estamos en un momento en el que no hay que dejarse engañar ni por el pasado ni por creer que hay atajos. No los hay. La única forma para Argentina de salir es manteniendo este rumbo y manteniéndonos juntos”, concluyó.