Con una enorme convocatoria, se disputa el Torneo Nacional de Trampolín en Chubut

Desde este viernes al 10 de diciembre, en las instalaciones del Club Ingeniero Luis A. Huergo de Comodoro Rivadavia, se desarrollará el Nacional Federativo de Gimnasia de Trampolín.

El certamen, es un evento histórico para la ciudad y la provincia, al recibir a los mejores exponentes de Argentina.

Más de 500 deportistas en competencia

La competencia es organizada por la escuela CR Tumbling Club, cuenta con el apoyo y acompañamiento de Comodoro Deportes, y es avalada por la Confederación Argentina de Gimnasia; disputándose en las tres modalidades como lo son Tumbling (se desarrollará en la cancha principal), Trampolín y Dobleminitramp (se llevará a cabo en las canchas alternativas).

Del Nacional, serán parte alrededor de 500 gimnastas provenientes de Jujuy, Salta, Córdoba, Mendoza, Catamarca, Buenos Aires, Río Negro, Santa Cruz y Chubut.

Este viernes, se desarroló el acto de inauguración, del que participaron el intendente Othar Macharashvili; el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el director de Deportes, Martín Gurisich; Claudio Adorno, técnico Nacional de Gimnasia Trampolín, Soledad García, jefa de jueces y Evangelina Nahuel, referente municipal de Gimnasia, entre otras autoridades.

La referente municipal de la disciplina, Evangelina Nahuel les brindó la bienvenida a todas las delegaciones, gimnastas, familias, jueces y entrenadores: “a todos los entrenadores que están desde Jujuy, Salta, Rio Negro, Buenos Aires, Mendoza, Catamarca, Entre Ríos, Bonaerense, Salta, les agradezco por la oportunidad que me dieron de poder acercarme a este deporte, poder brindar mis conocimientos que nos hicieron crecer y tener esa pasión por lo que estamos haciendo».

«Hoy, logramos traer este Nacional a nuestra ciudad, agradecer a nuestras gimnastas, a las familias por poder permitirles desarrollar la disciplina en esta ciudad”, manifestó sumamente emocionada la profesora Evangelina Nahuel.

Por su parte, Claudio Adorno, técnico Nacional de Gimnasia Trampolín, expresó que “nos pone muy contento que una pionera de esta actividad que es Evangelina Nahuel en un momento me contó su sueño que era traer un Nacional a su tierra y la admiró porque lo concretó”.