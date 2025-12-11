Con objetivo de podio en varias disciplinas, Chubut culmina hoy su participación en los Juegos Binacionales de la Araucanía

Este jueves, se disputa la última jornada de la XXXII edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía, convovante competencia que se desarrolla en en la provincia de La Pampa.

El equipo Chubut, en diversas duisciplina, cuenta con serias posibilidades de ubicarse en los primeros puestos del podio, dadas las muy buenas actuaciones registradas a lo largo a las cuatro jornadas de torneo desarrolladas.

El judo ya culminó su competencia

La primera disciplina en finalizar con su participación fue el judo, que concluyó este miércoles con el torneo por equipos femenino. El plantel chubutense no pudo acceder a los puestos de medallas en este último día, no obstante, accedió al tercer puesto en la tabla general, logrando el podio general para Chubut en los Juegos. Las chicas sumaron 36 puntos, quedando detrás del campeón Tierra Fuego (38pts) y de Río Negro (37pts).

Vale recordar que la competencia masculina, había concluido el martes, con Chubut en el 8° puesto.

El atletismo y una jornada plena de oros

En la pista municipal de Santa Rosa se desarrolló la penúltima jornada de atletismo, donde Chubut volvió a descollar, sumando medallas y puntos importantes: en modalidad individual consagraron campeones y lograron nuevas medallas doradas Nimba St Fort Laurent, en 100 metros con vallas y Agustín Coronel, en 200 metros llanos.

Por su parte, Olivia Conesa logró la medalla de plata en 200 metros llanos, al igual que Luciano Signorelli en 110 metros con vallas, mientras que Sofía Magidow, alcanzó la presea de bronce en salto triple.

En Postas de 4×400, Chubut ganó la prueba en ambas ramas, llevándose otras dos medallas doradas y los puntos más importantes que otorga el torneo.

A falta de la prueba pedestre, hasta el momento, tanto la rama femenina, como la masculina, se encuentran dentro del podio en el puntaje general.

El fútbol, por el bronce

En los deportes por equipo, tres seleccionados chubutenses llegaron a este miércoles entre los mejores cuatro de sus torneos, pero lamentablemente, ninguno pudo acceder a la posibilidad de pelear por el título.

El fútbol femenino disputó la semifinal del torneo en General Pico ante el seleccionado pampeano. En un partido por demás parejo, las locales fueron más efectivas y aprovecharon una de las pocas posibilidades de gol del encuentro y se quedaron con el triunfo por la mínima diferencia. Las dirigidas por Nuria Lamela deberán jugar este jueves por el tercer puesto frente a Araucanía, a las 15:30. En tanto Río Negro y La Pampa, jugarán por el título.

El vóley femenino, va por el 3° puesto

En General Acha el vóley femenino jugaba su chance de pasar a la final del certamen ante el duro equipo de Río Negro. A pesar del gran esfuerzo hecho por las chicas, fue triunfo rionegrino por 3-1 (25-20, 20-25, 25-19 y 25-11). No obstante, las chubutenses tendrán la chance de cerrar el gran torneo que disputaron arriba del podio. Jugarán el duelo por el tercer puesto ante Bío Bío a las 15 horas. En la final, se enfrentarán La Pampa y Río Negro.

En masculino, el vóley también irá por el bronce

En Eduardo Castex, el equipo el vóley masculino de Chubut también jugaba por la chance de ser finalista, sin embargo, se encontró contra un gran equipo de La Pampa, que no le dio opciones.

Fue derrota por un contundente 3-0 (25-16, 25-17 y 25-21) y ahora el gran desafío será lograr el tercer puesto, por el cual jugará el jueves a las 15, ante Bío Bío.

El titulo lo dirimirán La Pampa y Neuquén.

En el ciclismo

En la zona del autódromo de Toay se llevó a cabo la contrarreloj individual de ciclismo, penúltima prueba del torneo. En la rama femenina, se destacó el 7° lugar de Xiomara Barrera, que completó el recorrido de 8km en 13:04,00. En la sumatoria general de tiempos, el equipo femenino ocupa el tercer lugar y a falta de una prueba, se mantiene en posiciones de podio.

Por su parte, los varones recorrieron 14 kilómetros y el chubutense más destacado fue Axel Orias, que finalizó en 10° lugar, con un tiempo de 20:52. El equipo masculino hoy ocupa la séptima posición en la suma total de tiempos. La última prueba, con la que se cerrará el certamen el jueves será el Circuito Callejero.

Buscando el “Estímulo” en el básquet

En Santa Rosa, el básquet masculino logró un importante triunfo en su primer choque por la ronda estímulo. En un duelo muy parejo, que se definió en tiempo suplementario (61-61), los chubutenses se impusieron a Los Lagos por 64-61 y de ese modo, el jueves a las 11 horas jugarán por el quinto y sexto lugar frente al ganador de Araucanía y La Pampa.

Por la misma fase, el básquet femenino enfrentó a Los Lagos en General Acha. Finalmente, las chicas cayeron ante las chilenas por 64-52 y de ese modo, estarán cerrando su participación el jueves a las 9 horas, ante el perdedor de Ñuble y Los Ríos, duelo que determinará el 7° y 8° puesto.

El fútbol masculino por el 5° o 6° lugar

En tanto en la capital pampeana, el futbol masculino, por la misma instancia, logró un gran triunfo ante Magallanes por 6-1 en cancha de All Boys. Los goles fueron anotados por Esteban Baeza en dos oportunidades, Santiago Serratea también por duplicado, Mateo Hawrylak y Agustín Arbeletche.

Hoy, los chubutenses jugarán su último compromiso ante Ñuble o Santa Cruz, por el 5° y 6° lugar.

Culmina la natación

Por último, en la localidad de Miguel Riglos se realizó la tercera jornada de la disciplina de natación, donde Chubut aun no puede sumar podios. Se desarrollaron las pruebas de 800 libres, 100 pecho, 50 libre, 200 combinado y el relevo de 4×50 combinados.

El cuarto puesto logrado en la posta femenina, fue lo más destacado del día.

Esta mañana, concluirá el certamen y hasta el momento, tanto el equipo de varones, como de mujeres, se encuentran en 7° lugar en la sumatoria de puntos.

Cierre y despedida

Una vez finalizadas todas las competencias esta tarde, se realizará el acto de clausura de la 32ª edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía, donde se premiará a los campeones por disciplina y el podio general.

El cierre se desarrollará partir de las 20 horas en el Gimnasio del Club Estudiantes de Santa Rosa, con la participación de todas las delegaciones que participaron en la capital pampeana y los funcionarios de cada provincia. Tras la premiación, las delegaciones emprenderán el retorno a sus lugares de origen.