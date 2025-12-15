Club Madryn responde al Centro de Estudios Históricos sobre la pileta El Escrófalo



Ante la requisitoria del Centro de Estudios Históricos y Sociales (CEHyS), para declarar «La Hermandad del Escrófalo» como patrimonio de la ciudad, el Club Social y Deportivo Madryn salió al cruce de la iniciativa que vulneraría los derechos de propiedad.

«Con algo de sorpresa, vimos publicaciones periodísticas donde se debate el futuro de nuestra pileta, y las alternativas que analiza el Centro de Estudios Históricos de la ciudad para definir algún tipo de nombramiento, declaración o mención sobre las instalaciones», sostienen desde el Club en un comunicado.

«Tal como se informó en los últimos días, el CEHyS presentó en el Municipio una nueva nota (otra más) para poder declarar “La Hermandad del Escrófalo” como patrimonio de Puerto Madryn. De esta forma, la estructura no podrá sufrir intervenciones o modificaciones de ningún tipo», refieren desde la entidad deportiva, al remarcar que por ello, «nos vemos en la necesidad -y sobre todo en la obligación- de aclarar algunas cuestiones».

En principio, se indica que «la pileta señalada y su edificio, son propiedad del Club Madryn. Partiendo de esa base tan lógica como obvia, es el club quien decide que hacer con sus bienes, como lo hemos hecho siempre».

Asimismo, aclaran que «esa zona de la ciudad, que nos pertenecía, ingresó como parte de un canje a cambio de obras en el predio de la Avenida Keneth Woodley, y respetaremos el contrato firmado entre las partes».

«Los canjes de bienes nos han permitido crecer. Producto de habernos desprendido de nuestras tierras en Punta Cuevas, de nuestro Palacio Aurinegro en Fontana y Espora, y ahora de nuestros locales y pileta en los cruces de las avenidas Roca y Gales, es que tenemos el predio como lo tenemos», expresaron desde el Club Madryn.

En ese contexto advierten: » No fue magia, todo se hizo con bienes nuestros, que hoy ya no nos pertenecen. Debe ser muy fácil ser benefactor de bienes en la ciudad, sobre todo cuando estos no te pertenecen».

«No tenemos nada en contra del CEHyS y de las familias que trabajan allí. Pero somos dueños de nuestros bienes, y disponemos de ellos con un único objetivo: avanzar en obras y modernización de nuestra institución, para brindarle lo mejor al socio», indicaron desde la entidad deportiva.

Más adelante, en el comunicado agradecen, «profundamente la preocupación que evidencian por el futuro de la pileta, y nos lamentamos que no hayan podido estar acompañándonos cuando hubo que reparar o refaccionar, intervenir e invertir dinero, con instalaciones que prácticamente están quedando obsoletas».

«Los bienes del club, son del club y de sus socios. Por lo tanto, seremos nosotros en las tradicionales asambleas con nuestra gente, quienes decidamos qué hacer y con qué fin», sentenciaron las autoridades del Club Madryn.