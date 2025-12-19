Chubut y una destacada actuación en el Campeonato Argentino de Lucha Olímpica 2025

El seleccionado chubutense de Lucha, dirigido por el técnico Omar Gutiérrez, cerró su participación en el Campeonato Argentino de Lucha Olímpica 2025.

El certamen fue organizado por la Federación Argentina de Luchas Asociadas y se desarrolló el pasado sábado 13 de diciembre en el CENARD.

Los chubutenses y su destacada actuación en el Nacional

El equipo provincial logró un total de dos campeonatos y varios segundos puestos en la que fue su última competencia del año, como lo fue el apsado sábado en el Campeonato Argentino de Luicha Olímpica disputado en la ciudad de BuenosAires.

Chubut trajo campeonatos nacionales de la mano de Alexis Verón quien se consagró campeón en la categoría 70 kilos, estilo libre, categoría juvenil; mientras que Yamila Proboste fue campeona en la categoría U15 hasta 50 kilos.

Segundos puestos se dieron por parte de Elías Llanquileo, Bruno Pastrián, Ariel Proboste y Natalia Proboste finalizaron en el segundo puesto de sus respectivas categorías: Ariel y Natalia Proboste no pudieron disputar sus finales por la medalla de oro debido a lesiones sufridas, debiendo abandonar el combate.

Por su parte Elías Llanquileo y Bruno Pastrián disputaron combates altamente intensos que los posicionaron para la final, cayendo finalmente ante sus rivales.

Y además, se dió el debut de Lucas Minori, oriundo de Gaiman, tuvo una excelente participación, considerando que fue su primer torneo oficial.

Los madryneses de gran perfomance

También es importante destacar la participación de los atletas de la Escuela Municipal de Puerto Madryn, quienes dijeron presente en el torneo gracias a gestiones propias.

Este equipo, liderado por el profesor y entrenador Mario Martínez, consiguió una medalla de oro por Alejandro Martínez y un segundo puesto para Joel Godoy.

Gran Torneo

Este evento es fundamental ya que ranquea a los atletas de cara a los torneos internacionales de 2026 y sirve como preparación clave para los posibles integrantes de la selección chubutense en los próximos Juegos de la Integración Patagónica, a disputarse en Santa Cruz en 2026.