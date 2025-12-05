Chubut, con destino La Pampa en busca de la gloria en los Juegos Binacionales de la Araucanía

Durante jueves y viernes los seleccionados chubutenses de las siete disciplinas dispuestas, ultimaron detalles en diferentes escenarios del Valle y ya están listos para los Juegos Binacionales de la Araucanía que comienzan el próximo domingo en la provincia de La Pampa.

La delegación de Chubut, comformada por 225 personas entre deportistas, cuerpos técnicos, jueces y equipo interdisciplinario de Chubut Deportes, viajará esta noche hacia tierras pampeanas.

Cierre con concentración y viaje

Los diferentes seleccionados chubutenses que participarán de la XXXII edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía, finalizaron este viernes con la concentración final, de cara a la participación en el evento binacional, que iniciará este domingo y se extenderá hasta el jueves 11, en la provincia de La Pampa.

Con la organización y disposición de Chubut Deportes, cada plantel tuvo la posibilidad de tener sus últimos entrenamientos, en la puesta a punto final, de cara a la competencia internacional.

Los seleccionados de básquet trabajaron en la ciudad de Puerto Madryn, mientras que el voley femenino, la natación, el judo y el fútbol en ambas ramas, lo hicieron en Rawson. Además, en Trelew entrenaron los planteles de voley masculino, atletismo y ciclismo.

Los Juegos de la Araucanía son una competencia para deportistas federados de categoría juveniles (de 15 a 19 años) que inició en 1992 y todos los años (con excepción de 2020 y 2021, como consecuencia de la pandemia por COVID-19), se replica en las regiones del sur chileno y la Patagonia Argentina.

El evento representa una tradición que cada año refuerza los lazos entre Argentina y Chile, destacando la importancia del deporte como herramienta de integración y desarrollo.

Más de 200 chubutenses

La delegación chubutense, compuesta por 225 personas, entre deportistas, cuerpos técnicos, jueces y equipo interdisciplinario de Chubut Deportes, viajará este viernes a la noche, para arribar el sábado a territorio pampeano y realizar los trámites de acreditación y alojamiento.

Del encuentro binacional participarán 2.600 deportistas de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego por Argentina y las regiones de Araucanía, Bio Bio, Los Ríos, Los Lagos, Puerto Aysén, Ñuble y Magallanes.



La competencia

La organización confirmó que el acto inaugural será el domingo a las 20 horas, en el Auditorio del Centro Cívico de Santa Rosa, sede de varias disciplinas que tendrán su réplica en General Pico, General Acha y Eduardo Castex.

La localidad de Miguel Riglos, anfitrión de la natación, realizará su ceremonia el lunes a las 8. La clausura será el jueves 11 a las 20, en el Club Estudiantes de Santa Rosa.

El programa contempla siete deportes en ambas ramas y además de las ciudades mencionadas habrá también competencias en Toay, Ataliva Roca y Quehue.

Santa Rosa será sede del atletismo, judo, fútbol y básquet masculino, mientras que en Toay habrá ciclismo. En General Acha se concentrará la actividad del básquet femenino; en General Pico el fútbol femenino en tanto que en General Acha, Ataliva Roca y Quehue, habrá vóleibol femenino. La rama masculina de este deporte concentrará la actividad en Eduardo Castex y natación en Miguel Riglos.

La Televisión Pública de La Pampa (TVPP), transmitirá todas las actividades en vivo, a través de YouTube, Instagram, Facebook y TV abierta.

Chubut, que logró el título en cuatro oportunidades, con 8 subcampeonatos (el último en 2024) y 6 terceros puestos, en las 31 ediciones disputadas, intentará nuevamente ser protagonista y volver a subir al podio.