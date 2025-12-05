Audiencia Pública por el edificio “ZR Mar”: vecinos pidieron que la compensación se aplique en el barrio



Este viernes por la mañana, el Concejo Deliberante de Puerto Madryn fue sede de la Audiencia Pública convocada para analizar la desafectación de 45 metros cuadrados de espacio verde público ocupados de manera irregular por el edificio “ZR Mar”. La instancia forma parte del procedimiento de Doble Lectura establecido en la Carta Orgánica Municipal para la disposición de bienes inmuebles del Estado.

La convocatoria se realizó en cumplimiento de la Resolución Nº 006/2025 y la Ordenanza Nº 14.584, y permitió que vecinos y partes involucradas expresaran sus opiniones respecto de la propuesta de permuta presentada por los desarrolladores Fabián Zúñiga y Daniel Redondo.

Los empresarios solicitan la desafectación del terreno que excedieron en la construcción del edificio —un total de 45 metros cuadrados sobre espacio verde público— y ofrecen como contraprestación tres transformadores trifásicos de 250kVA destinados a mejorar el servicio eléctrico en tres barrios del noroeste de la ciudad, equipamiento valuado en unos 30 mil dólares.

La posición de los vecinos y el análisis legislativo

Durante la audiencia, que registró la participación de dos vecinos y de uno de los titulares de la firma desarrolladora, surgieron distintas inquietudes. Según explicó el presidente del Concejo, Martín Ebene, el principal planteo vecinal estuvo relacionado con el destino de la contraprestación.

“Los vecinos del barrio entienden que, como la merma es en su espacio verde, la contraprestación debería realizarse en infraestructura dentro del mismo sector”, señaló.

No obstante, Ebene indicó que la mayoría de los concejales evaluó que el espacio verde en cuestión no presenta carencias de servicios esenciales. Por ese motivo, consideraron válido destinar los transformadores a otros barrios de la ciudad donde la red eléctrica está en situación crítica. De todos modos, aclaró que lo planteado por los vecinos será tenido en cuenta durante el análisis en comisión.

El titular del Concejo también señaló que existe consenso generalizado sobre la necesidad de regularizar la situación del edificio: “Todos entienden que la demolición no es una alternativa, porque hay compradores y terceros que podrían verse afectados”.

Cómo sigue el proceso

El trámite continuará ahora dentro del proceso de Doble Lectura, que exige un lapso mínimo de 15 días entre la primera y la segunda votación. En este período, cualquier vecino podrá presentar inquietudes o sugerencias por escrito, que se sumarán al expediente.

El material de la audiencia —incluyendo las intervenciones de los participantes— será desgrabado e incorporado al proyecto para su análisis en la Comisión de Obras Públicas, que definirá en qué sesión se realizará la segunda lectura, ya sea el 11 o el 18 de diciembre.

Ebene confirmó que cualquier modificación en la contraprestación implicaría reiniciar todo el procedimiento: “Si los concejales dispusieran un cambio, habría que hacer una nueva primera lectura, convocar a otra audiencia y volver a votar”.

Foto: Alberto Muñoz