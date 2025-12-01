Argentina se mide hoy ante Cuba, en el segundo juego de la ventana clasificatoria al Mundial de básquet

Esta noche, la Seleccion Argentina de básquet masculina mayor, se medirá frente a Cuba, en el segundo juego de la primera Ventana de Clasificatorios FIBA rumbo a la Copa del Mundo 2027.

El partido se jugará desde las 19 horas en el Estadio de Obras.

La Selección busca su segundo triunfo

El cotejo, se disputará en el Estadio de Obras Sanitarias con transmisión de TyC Sports, DSports y CourtSide 1891.

Vale destacar que Argentina viene de ganar 80 a 68 en La Habana, ante el equipo centroamericano en el comienzo del camino mundialista.

Los jugadores a disposición del cuerpo técnico son:

1- Francisco Cáffaro – Boca Juniors (Argentina)

2- Lee Aaliya – UCAM Murcia (España)

7- Facundo Campazzo – Real Madrid (España)

9- Nicolás Brussino – Gran Canaria (España)

10- Gonzalo Corbalán – San Pablo Burgos (España)

11- José Vildoza – Básquet Girona (España)

14- Gabriel Deck – Real Madrid (España)

16- Dylan Bordón – La Laguna Tenerife (España)

18- Gonzalo Bressan – Olímpico (Argentina)

20- Juan Bocca – Fibwi Palma (España)

21- Juan Fernández – Básquet Girona (España)

35- Mateo Díaz – Fuenlabrada (España)

44- Alex Negrete – Flamengo (Brasil)

Entrenador: Pablo Prigioni

Asistentes: Nicolás Casalánguida, Guido Fabbris y Pablo Albertinazzi

Preparador Físico: Cristian Lambrecht

Médico: Mariano Delía

Kinesiólogo: Paulo Maccari y Leandro Amigo

Utilero: Facundo Vartanian