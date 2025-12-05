Aníbal absuelto

El Tribunal Oral Federal 1 absolvió este viernes a los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, junto a los otros 12 imputados, en el juicio por presuntas irregularidades en el programa “Fútbol para Todos”, al declarar nula por unanimidad la acusación del fiscal Miguel Ángel Osorio.

Los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg concluyeron que “no hubo acusación fiscal válida” debido a la falta de fundamentación y a la ausencia de una adecuada valoración de la prueba. Según el fallo, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, estas deficiencias imposibilitaron al tribunal analizar la responsabilidad penal de cada uno de los imputados.