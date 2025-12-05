ANÍBAL FERNÁNDEZ - FÚTBOL PARA TODOS

Aníbal absuelto

El Tribunal Oral Federal 1 absolvió este viernes a los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, junto a los otros 12 imputados, en el juicio por presuntas irregularidades en el programa “Fútbol para Todos”, al declarar nula por unanimidad la acusación del fiscal Miguel Ángel Osorio.

Los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg concluyeron que “no hubo acusación fiscal válida” debido a la falta de fundamentación y a la ausencia de una adecuada valoración de la prueba. Según el fallo, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, estas deficiencias imposibilitaron al tribunal analizar la responsabilidad penal de cada uno de los imputados.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

TERMÓMETROS

Etiquetas: Juan Grabois, libra

Grabois, querellante
Etiquetas: ANÍBAL FERNÁNDEZ, Fútbol para todos

Aníbal absuelto
Etiquetas: lla, lorena villaverde, Senado

Villaverde dio un paso al costado

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: presupuesto 2026, REFORMA LABORAL, Sesiones extraordinarias

Confirmado: Las sesiones extraordinarias serán del 10 al 31 de diciembre
Etiquetas: aviones f16, Ministerio de Defensa

Argentina recibió los primeros F-16 que serán enviados a Río Cuarto
Etiquetas: CAPIP, chubut, del Mar a la Mesa, Pesca

Pesca y CAPIP firman convenio en el marco del Programa del Mar a la Mesa