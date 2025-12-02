ALEJANDRA MONTEOLIVA - MINISTERIO DE SEGURIDAD

Alejandra Monteoliva asume hoy como ministra de Seguridad


La designada ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, asumirá el cargo este martes en reemplazo de Patricia Bullrich, quien ya juró como senadora de La Libertad Avanza (LLA).

«Presenté mi renuncia a la Secretaría de Seguridad para asumir mañana como Ministra de Seguridad Nacional. Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza y a Bullrich por el liderazgo y el camino compartido«, expresó Monteoliva en sus redes sociales el lunes.

Para la funcionaria, la doctrina de Bullrich de “reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio marcó un rumbo que vamos a sostener y fortalecer”.

“Asumo esta nueva responsabilidad con compromiso, continuidad y vocación de servicio”, cerró.

Como informó la Agencia Noticias Argentinas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, agradeció la gestión de la saliente de Bullrich, quien asumirá esta semana como senadora nacional

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

TERMÓMETROS

Etiquetas: karina milei, lla

Karina Milei en La Feliz
Etiquetas: diputados, lla, pases

LLA sigue sumando
Etiquetas: gabinete nacional, Javier Milei, vacaciones, verano

Vacaciones para el equipo de Milei

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Madryn, mercadillo navideño

Puerto Madryn tendrá su propio “mercadillo Navideño”
Etiquetas: incendio forestal, PN LAGO PUELO

Incendio forestal en el Parque Nacional Lago Puelo
Etiquetas: coqueluche, salud, vacunación

Alerta por aumento de casos de Coqueluche