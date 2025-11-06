EVALUATIVO - JUEGOS EPADE

Se realizó un nuevo evaluativo de fútbol sub-15 en Trelew con los Juegos EPADE como objetivo

En instalaciones del club Huracán de Trelew, se llevó a cabo este miércoles, el segundo encuentro evaluativo Sub-15 de fútbol.

La actividad, tuvo como objetivo el trabajo con los jóvenes jugadores con vistas al armado del plantel para los Juegos Epade 2026.

 

Nuevo Evaluativo del fútbol

Un total de 35 chicos de distintos clubes de la Liga del Valle (con excepción de los de Puerto Madryn), formaron parte del preselectivoSub15 de fútbol masculino, pensando en los Juegos EPADE 2026.

La actividad estuvo liderada por el cuerpo técnico, integrado por Juan Díaz, Gustavo Depardo y Martín Bloom.

La práctica se dividió tres bloques de 25 minutos cambiando los jugadores y rotando los equipos para realizar una visoria completa.

En los próximos días, los evaluativos continuarán en Puerto Madryn, con jugadores de los clubes de ciudad del golfo.

