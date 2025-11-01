Rusia amplió lista de prohibiciones de ingreso tras nuevas sanciones de la UE



Rusia impuso prohibiciones de ingreso más amplias a representantes de instituciones y países europeos como respuesta al nuevo paquete de sanciones impuestas por la Unión Europea (UE), dijo hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso.

Moscú «amplió significativamente» la lista de prohibiciones de ingreso de los representantes de instituciones europeas, Estados miembros de la UE y algunos otros países europeos que siguen la política antirrusa, dijo el ministerio en una declaración en su sitio oficial en la red.

Las prohibiciones de ingreso también están dirigidas contra representantes de instituciones europeas, organismos gubernamentales de países de la UE y otros Estados europeos involucrados en los esfuerzos por establecer un «tribunal» internacional contra la dirigencia rusa, en defender la confiscación de activos rusos o en usar sus ganancias para beneficiar a Ucrania, y responsables de elaborar y hacer cumplir las sanciones contra Rusia.

El ministerio dijo que las restricciones incluyen también a activistas y representantes civiles de la comunidad científica conocidos por su «retórica rusofóbica«, así como a miembros de los Parlamentos de Estados miembros de la UE y del Parlamento Europeo que votaron a favor de las resoluciones y las iniciativas contra Rusia.

A principios de este mes, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, anunció que el bloque aprobó su 19° paquete de sanciones contra Rusia, el cual incluye nuevas restricciones al desplazamiento de diplomáticos rusos dentro de la UE.