Rocío Pardo se probó su vestido de novia para la boda con Nicolás Cabré y llevó una invitada especial



La futura boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré está muy cerca de convertirse en realidad, y uno de los hitos de los preparativos ya quedó registrado: la prueba del vestido de novia de Rocío, acompañada por Rufina Cabré, la hija de Nicolás.

Según compartieron en redes sociales, la experiencia fue mucho más que una simple cita de moda; se transformó en un lazo emocional, un gesto de integración familiar y una señal de armonía en el vínculo que crece entre todos los protagonistas.

En un video compartido por Rocío en sus redes, se la ve junto a Rufina y su hermana Camila, de camino al atelier, entre risas y miradas ansiosas por el atuendo. “Adivinen qué vamos a hacer hoy. Hoy nos vamos a probar el vestido de casamiento”, se oye decir entre alegría y expectativa.

Rufina, hija de Nicolás Cabré con la China Suárez, aparece visiblemente emocionada al ver los modelos, y el momento se completa con abrazos al ver que todo encaja. Más allá del vestido, se entreveía una complicidad natural: la futura novia, la niña, la hermana, compartiendo un instante que trasciende lo estilístico.

Rocío había anunciado que confía el diseño de su vestido a Ana Pugliesi, reconocida diseñadora en el rubro nupcial. En charlas anteriores, la novia confesó que no soñaba con un vestido blanco tradicional ni con una celebración ostentosa, sino con algo “tranquilito, bien íntimo, con gente que queremos”.

Este valor de sencillez adquiere mayor significado al ver que comparte el proceso con Rufina, como gesto de inclusión y respeto hacia la nueva familia extendida.

Quizás una de las imágenes más simbólicas del día llegó luego, en redes sociales: la madre de Rufina, China Suárez, comentó la publicación de Rocío con un mensaje que conmovió: “Gracias por ser tan buena con Rufi siempre”.

Esa frase, sencilla pero poderosa, habla de una madurez emocional, de un vínculo que va más allá de lo formal, y de una voluntad de armonía en un contexto que muchas veces se mira con lupa mediática.

Según trascendió, la boda entre Nicolás y Rocío será el 6 de diciembre, en la provincia de Córdoba, en un formato íntimo, pensado para celebrar el amor sin excesos.