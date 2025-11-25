Robaron una moto, no lograron encenderla y terminaron detenidos

Dos hombres de 26 y 24 años fueron detenidos este martes por la mañana en Comodoro Rivadavia luego de ser sorprendidos intentando encender una motocicleta que había sido robada instantes antes.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:30 en la intersección de Olavarría y Larraude, en el barrio Pueyrredón. Según informaron fuentes policiales, un llamado alertó sobre dos individuos que trasladaban una moto y trataban de ponerla en marcha en plena vía pública.

Al llegar al lugar, personal de la Comisaría Tercera procedió a la aprehensión de los sospechosos, identificados como L.A.E. (26) y M.S.G.J. (24). Minutos después se presentó el dueño del rodado, quien confirmó que la motocicleta —una Corven 180 cc— había sido sustraída de la vereda de su domicilio. El vehículo tenía colocada la traba de seguridad, la cual fue violentada.

Ambos detenidos fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron alojados a la espera de la audiencia de control de detención.