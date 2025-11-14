ALPESCA - PESCA - RED CHAMBER

Red Chamber Argentina retoma el control de la exAlpesca


El Gobierno de Chubut decidió restituir la explotación de los bienes de la ex Alpesca a la empresa Red Chamber S.A. Tras un recurso contencioso administrativo ante el Superior Tribunal de Justicia que planteaba una cautelar pidiendo la nulidad de los actos en referencia a la unilateral rescisión del contrato de 2015, se abrió una instancia conciliatoria, que derivó en un nuevo acuerdo que entre otras cosas, deja sin efecto el contrato de arrendamiento con Profand.

El secretario de Pesca Andrés Arbeletche firmó la Resolución N° 0688 por medio de la cual dejó sin efecto el contrato de alquiler por 20 años que había suscripto con Profand, e inmediatamente después firmó la Resolución N° 0689 por la que reestablece a Red Chamber el control de la planta y el resto de los bienes de la ex Alpesca.

